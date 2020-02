Od 7. januarja živijo v negotovosti, Pena ne bo nazaj

Bilo je 7. januarja, ko je strokovni štab ekipe hitrih disciplin s treningov v avstrijskih Mokrinah, moral na Podutiško 146, na sestanek k vodji alpskih disciplin Mihi Verdniku. Na pogovor, kjer so bili seznanjeni s svojo prihodnostjo. Ta je negotova, neuradno naj bi jim sporočili, da si lahko po koncu sezone svetovnega pokala začnejo iskati službo. Vsi, brez izjem. S Smučarske zveze Slovenije so sicer na vprašanje, povezano z odpovedjo pogodb odgovorili: "Meseca januarja so bili vsi v moški ekipi za hitre discipline seznanjeni z možnostjo prekinitve pogodbe z dnem 30. 4. 2020."

A ta možnost je postala realnost, v kolikor držijo informacije, ki krožijo v smučarskih krogih, naj bi jim položili na dušo le, naj naredijo vse, da bo končni rezultatski izplen tekmovalcev (Klemen Kosi, Boštjan Kline, Martin Čater, Miha Hrobat) čim boljši, četudi nanje po končanem tekmovalnem letu ne računajo več. Ekipa, ki ima za program in vse potrebno na voljo 442 tisoč evrov, ni dosegla želenega. Zdaj pri SZS stiskajo pesti, da bi se v superveleslalomu komu od tekmovalcev uspelo prebiti na finale, kar zadeva smuk, pa si želijo, da bi tekmovalci, ki ne najdejo prave poti iz rezultatske krize, uspeli narediti karkoli za izboljšanje startne številke.

Pena ne bo nazaj

Peter Pen, ki je po letih trdega dela iz rezultatskega brezna povlekel najprej svetovnega mladinskega prvaka Boštjana Klineta, mu pomagal do dveh drugih mest (2016 - Garmisch – Partenkirchen - smuk, Hinterstoder - superveleslalom) in zmage svetovnega pokala (2017 – Kvitfjell – smuk), bi si bržčas želel, da bi v preteklosti bolj cenili opravljeno delo, da ne bi vsako sezono na novo sestavljal ekipe, iskal serviserjev, kondicijskih trenerjev itd. Zaradi osebnih razlogov se je odločil, da ga ne bo nazaj, pri SZS njegovo odločitev spoštujejo. Ne računajo pa več na vse druge, ki sestavljajo ekipo. So pa aktivni v iskanju nove zasedbe, ki bi lahko povlekla ekipo iz brezna, kar je zadnjemu uspelo Penu. Pod njegovo taktirko so namreč vsi, ki nosijo slovenski kombinezon, posegli po najboljših dosežkih v karieri. Še minulo sezono je zelo dobro kazalo tako Klemnu Kosiju, kotMartinu Čatru, a sta se oba poškodovala v najbolj neprimernem trenutku. Kosi v Bormiu, ko se je spogledoval z uvrstitvijo med deseterico najboljših, Čater na svetovnem prvenstvu v Areju, kjer je staknil poškodbo kolena.