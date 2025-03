Od četverice Slovencev v kvalifikacijah uspešen le Mastnak

Slovenci so imeli po včerajšnji tekmi svetovnega prvenstva v švicarskem Engadinu v paralelnem veleslalomu priložnost za novo dokazovanje danes v paralelnem slalomu. V kvalifikacijah so se v moški konkurenci pomerili Tim Mastnak, Žan Košir in Rok Marguč. Mastnak je dosegel drugi čas prve vožnje na rdeči progi, Košir je bil prav tako na rdeči deveti, Marguč pa na modri 12. Po drugi vožnji, kjer sta bila Košir in Mastnak na modri progi deseti in 11., Marguč pa na rdeči 14., pa je med najboljših 16 prišel le Mastnak s šestim dosežkom. Za najhitrejšim je zaostal 1,75 sekunde.

Košir je z 18. dosežkom za dve mesti zgrešil šestnajsterico, za 16. mestom je zaostal 38 stotink, Marguč pa je kvalifikacije končal na 28. mestu. Gloria Kotnik je začela s 14. časom na rdeči progi, na modri pa nastopa ni zaključila ter tekmo končala na 32. mestu.