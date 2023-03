Odermatt: 2000 točk? Manjka mi jih še skoraj 300!

Tudi prednost v veleslalomskem seštevku je tolikšna, da ste si že skoraj zagotovili veleslalomski kristalni globus?

"Čakata me še dva veleslaloma do konca sezone. Ko se bo zgodilo, se bo. Cilj je, da to naredim jutri, ampak do takrat pa moram ostati miren in osredotočen na smučanje."

Obenem pa ste tudi 100 točk bližje magični meji 2000 točk?

"Res je, ampak še vedno me od te številke loči skoraj 300 točk oz. nekaj takšnega. Bomo videli, kako bo."