Zimski športi

V vodstvu Braathen, Kranjec deveti

Kranjska Gora, 07. 03. 2026 09.11

Avtor:
Ž.Ž. STA
Veleslalom v Kranjski Gori

S prvo vožnjo veleslaloma v Kranjski Gori je najbolje opravil Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, ki ima štirinajst stotink sekunde prednosti pred Avstrijcem Stefanom Brennsteinerjem, tretji je Švicar Loic Meillard. Vodilni v veleslalomskem seštevku Marco Odermatt zaseda peto mesto, za vodilnim Brazilcem pa zaostaja skoraj sekundo. Žan Kranjec, ki se je na progo podal s številko 10, zaseda deveto mesto.

Lucas Pinheiro Braathen
Lucas Pinheiro Braathen
FOTO: Damjan Žibert

Lucas Pinheiro Braathen tudi na pokalu Vitranc potrjuje odlično veleslalomsko formo in dokazuje, da do olimpijskega zlata v tej disciplini ni prišel po naključju. Brazilec je v prvi vožnji postavil najboljši čas, si pa večje razlike pred zasledovalci ni uspel prismučati. Stefana Brennsteinerja je ugnal za 14 stotink sekunde, Loica Meillarda pa za 35.

Preberi še Kdo je Brazilec, ki je spisal južnoameriško zgodovino na zimskih OI?

Na četrtem mestu je z zaostankom 88 stotink sekunde Avstrijec Marco Schwarz, peti pa je njegov soimenjak Marco Odermatt. Olimpijski podprvak je vodilni v skupnem veleslalomskem seštevku in bi lahko že danes potrdil peti veleslalomski mali kristalni globus v karieri ter nekoliko popravil olimpijski vtis, ko mu je po dominantni sezoni v Bormiu zmanjkalo za zlato.

Marco Odermatt
Marco Odermatt
FOTO: Damjan Žibert

Švicar, ki bo v finalu s petega mesta napadal četrto zmago na pokalu Vitranc, lahko že ta konec tedna potrdi tudi veliki kristalni globus.

Preberi še 'Sezona ni bila najboljša, a na dober dan mi lahko uspe vrhunski rezultat'

Šesto mesto zaseda Henrik Kristofferson, sedmi je Patrick Feurstein, osmi pa Atle Lie McGrath.

Najmočnejše slovensko orožje na domači tekmi je Žan Kranjec. Na progo se je podal kot deseti in v cilj prišel z zaostankom sekunde in 37 stotink, kar ga trenutno uvršča na deveto mesto.

"Sneg je tak, da si moraš veliko privoščiti. V zadnjem času sem načeloma boljši na lažjih delih, na strmejših delih imam še vedno težave s samozavestjo. Danes sem se v predvsem v srednjem delu proge zelo dobro počutil," je po prvi vožnji za TV Slovenija dejal Kranjec, ki bo v finalu skušal še kakšno mesto napredovati.

"V drugi vožnji bo podlaga nekoliko drugačna, treba se bo še malo bolj sprostiti na strminah, v srednjem delu pa na enak način skušati dodajati in biti čim hitrejši," je še napovedal pred finalom.

Od Slovencev je na štartu še 19-letni Miha Oserban, ki bo uvrstitev v finale napadal s številko 66.

Klasičen spomladanski scenarij, sončna očala in krema

