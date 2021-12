Odermatt na vrhu, Kranjec vnovič brez vrhunskega rezultata

Imel je številko devet, na progo pa se je podal odločen, da si hitro pridobi nazaj status elitnega kategornika. Na izjemno specifični snežni podlagi je imel edini slovenski predstavnik zopet nekaj težav. Vožnja ni bila povsem tekoča, a rezultat prvega teka je bil veliko boljši od včerajšnjega. Kranjec je po polovici tekme zasedal šesto mesto z odličnim izhodiščem za napad na zmagovalni oder. V prvi vožnji sta bila praktično razred zase Švicar Marco Odermatt in Italijan Luca De Aliprandini , ki sta nastopila s številkama ena in dve. Švicar je bil od Slovenca hitrejši za +1,37, od Italijana pa za +0,18. Že tretji Nemec Alexander Schmid je za Odermattom zaostajal +0,86, kar je Kranjcu dajalo odlične možnosti za napad vsaj na tretje mesto, a veliko smučarjev je imelo tudi zelo majhen zaostanek za našim tekmovalcem in tudi v drugo je preostala zgolj opcija popolnega napada.

Kranjec je v drugo poskušal storiti vse, da bi v četrti vožnji na letošnji progi Gran Risa vendarle našel prave občutke, a žal neuspešno. Tudi tokrat je njegova prednost pred takrat vodilnim Avstrijcem Manuelom Fellerjem hitro začela kopneti, čeprav ni naredil nobene vidnejše napake. Kranjec se enostavno ni uspel prilagoditi na zahteven sneg in je konstantno izgubljal čez celo progo. Ob prihodu v cilj je zasedel sedmo mesto, nakar so ga prehiteli vsi smučarji do konca in tekmo je zaključil na 12. mestu. V cilju je nemočno skomignil z rameni, a ni dvoma, da bo Kranjec že na naslednjem veleslalomu zopet ciljal na najvišja mesta. Na prvih treh mestih ni prišlo do sprememb, spremenile so se zgolj razlike. Švicar Marco Odermatt je tudi v drugo smučal kot po tirnicah in konkurenco pregnal za sekundo in eno stotinko. Italijan De Aliprandini je pred Nemcem Schmidom uspel zadržati dve stotinki prednosti za drugo mesto.