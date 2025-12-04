Svetli način
Zimski športi

Grd padec slovenskega smukača na nevarni progi v Beaver Creeku

Beaver Creek, 04. 12. 2025 22.08 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
0

Najmlajši član slovenske reprezentance v hitrih disciplinah, 23-letni Rok Ažnoh, je na uvodnem smuku sezone v Beaver Creeku doživel nesrečo. Pri veliki hitrosti je izgubil nadzor nad smučmi, se zaletel v zaščitno ogrado, izgubil čelado in negibno obležal. Ob progi so ga reševalci oskrbeli, helikopter pa ga je odpeljal v bolnišnico.

Rok Ažnoh po padcu
Rok Ažnoh po padcu FOTO: Profimedia

Po prvem pregledu je izključena kakšna resnejša poškodba glave, so sporočili s slovenske smučarske zveze. Kljub temu Ažnoha, ki ga med drugim boli tudi desno koleno, čakajo podrobnejši pregledi.

Do zmage sicer Odermatt

Marco Odermatt, švicarski zvezdnik alpskega smučanja, je v Beaver Creeku vknjižil že tretjo zmago v sezoni. Najhitrejši je bil na smuku v Beaver Creeku, tako da ima v olimpijski sezoni zmage že v vseh disciplinah, v katerih nastopa.

Marco Odermatt
Marco Odermatt FOTO: AP

Za peto zmago v smukih v karieri je 28-letni Švicar za tri desetinke sekunde premagal domačina Za peto zmago v smukih v karieri je osemindvajsetletni Švicar za tri desetinke sekunde premagal domačina Ryana Cochran-Siegla, tretje mesto je zasedel Norvežan Adrian Smiseth Sejersted.

Slovenski tekmovalci so imeli visoka pričakovanja, a jih niso izpolnili. Miha Hrobat, lani četrti najboljši smukač v skupnem seštevku in tretji v Beaver Creeku, je zasedel 16. mesto, za Odermattom je zaostal sekundo in 60 stotink. Nejc Naraločnik, ki je bil v zgornjem, drsalnem delu med najhitrejšimi, imel je tretji vmesni čas, je izgubljal v tehnično zahtevnem srednjem delu, na koncu je zasedel 27. mesto (2,07).

Martin Čater in Rok Ažnoh pa sta nastopila v mnogo slabši vidljivosti, ko se je pooblačilo, tako da nista imela večjih možnosti za vidnejšo uvrstitev, Čater je zaostal tri sekunde in 72 stotink, Ažnoh pa vožnje ni dokončal.

