Odermatt navdušil z zmago na kultnem domačem prizorišču

Lauberhorn in Wengen ostajata v domeni Marca Odermatta, ki je bil tako rekoč za razred boljši od tekmecev. Kljub krajši progi je drugouvrščeni Avstrijec Vincent Kriechmayr zaostal že 79 stotink sekunde, vseeno pa je pred domačo klasiko v Kitzbühelu prihodnji teden izjemno razveselil avstrijski tabor, ki je na stopničke v smuku čakal kar 11 tekem. "Takoj po prihodu v cilj sem vedel, da je bila predstava zelo dobra," je po nastopu dejal Odermatt, ki je zdaj s četrto zmago v Wengnu absolutni rekorder. Prej si je vrh s tremi zmagami delil z rojakom Beatom Feuzom in Avstrijcem Franzom Klammerjem. Odlično mu kaže tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer je po zdaj že sedmih zmagah osvojil 1105 točk, Lucas Pinherio Braathen na drugem mestu je pri 538 točkah.

Tretje mesto je zasedel zmagovalec superveleslaloma Italijan Giovanni Franzoni, švicarsko slavje pa sta dopolnila Franjo von Allmen in Alexis Monney na četrtem in petem mestu. Zaradi močnega vetra so prireditelji prestavili start na nižjo točko, v primerjavi s klasično tekmo so dirko skrajšali za okrog 45 sekund. Prepričljivo je nastop opravil Odermatt, ki se je na progo podal s številko 7, dirkal brez napake in uspeha nato ni ogrozil nihče več. Poznavalci so med njegove največje izzivalce uvrščali Von Allmena, ki pa je spet tvegal vse, a v slovitem Kernenovem zavoju prišel tik do ograde in tam pustil uvrstitev na stopničke. Tudi Italijan Dominik Paris ter številni drugi so imeli v tem dvojnem zavoju številne drobne težave.

Prijetno je presenetil Martin Čater, ki je bil izjemno zadovoljen z 18. mestom in zaostankom 1,92 sekunde. "Mislim, da mi je za te pogoje uspela zelo dobra vožnja. Spet so bile rezerve, a predvsem spodnji del sem opravil res dobro. Moram biti zadovoljen. Zame je to velik uspeh, saj med najboljšimi 30 že dolgo nisem bil," se je v pogovoru za nacionalno televizijo smejalo Čatru. Formo pa še vedno išče Miha Hrobat, sicer še član širšega svetovnega vrha, ki je šest mest za Čatrom zaostal 2,07 sekunde. "Vožnja se mi ni zdela tako slaba, kot to kaže zaostanek, saj velike napake nisem naredil. Očitno pa nisem v pravi formi in mi je padala hitrost," je po tekmi povedal Hrobat, lani v Wengnu tretji.

