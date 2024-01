Odermatt (p)o strahovitem padcu Kildeja: Upam, da je bilo to zadnjič. Nikoli več tri dirke zaporedoma

Trije dnevi tekmovanj v Wengnu, trije padci s hudimi poškodbami. Po Švicarju Marcu Kohlerju in Francozu Alexisu Pinturaultu je hudo padel še norveški zvezdnik Aleksander Aamodt Kilde. Na progi je krvavel iz noge, na zdravljenje so ga prepeljali s helikopterjem. Za številne je vzrok prenatrpan koledar svetovnega pokala.

Aleksander Aamodt Kilde ob padcu v Wengnu.

"Upam, da je bilo to zadnjič. Nikoli več tri dirke zaporedoma," je bilo še med neposrednim prenosom moč slišati komentar zmagovalca Marca Odermatta, ki pa ni edini, ki glasno opozarja na natrpan urnik v Wengnu. V torek in sredo sta bila v Wengnu treninga, v četrtek nekoliko skrajšan smuk, kot nadomestna tekma za odpadlega v Beaver Creeku, v petek najdaljši superveleslalom v sezoni, danes najdaljši smuk v sezoni. V nedeljo nekatere čaka še slalom. In Aleksander Aamodt Kilde je bil žrtev sobotnega smuka, ko je v sklepnem delu praktično na zadnjem zavoju padel in pod ostrim kotom priletel v zaščitno ogrado. Natančne diagnoze še ni, glede na videno na posnetkih pa gre bržkone za hujšo poškodbo noge. Marc Kohler si je v četrtek strgal križne vezi, Alexis Pinturault dan kasneje.

"Danes imam občutek, da je vsega očitno preveč. Tudi zato, ker danes ni padel le Aleks. Morda smo šli preko svojih zmožnosti. Vseh teh poškodb si ne želimo, zato moramo storiti vse, da jih preprečimo," je za televizijo NRK povedal športni direktor norveške smučarske zveze Claus Ryste. "Program je poln in dnevi za nas so dolgi, časa za počitek pa je le malo in utrujeni smo. Vsi padci so se zgodili zaradi napak tekmovalcev, a mislim, da so bile te napake izsiljene," je bil neposreden švicarski smukač Niels Hintermann.





Marco Odermatt

"Vidi se, koliko moči v tem športu potrebujejo tekmovalci. In Aleksu jo je zmanjkalo. To ni normalno, saj je najmočnejši smučar na svetu," je padec Kildeja z besedami pospremil glavni trener avstrijske ekipe Marko Pfeifer. "To res ni normalno," je dodal še zmagovalec superveleslaloma Francoz Cyprien Sarrazin. "To ni kritika prirediteljem. Upam pa, da bo to pomembna šola za vse prireditelje, zveze, tudi Fis in da se bodo naučili, da več ne pomeni vedno tudi boljše," pa je za avstrijsko televizijo še izpostavil Odermatt in poudaril, da je tekem v koledarju preveč.

"Vsekakor tekme od nas zahtevajo zadnje atome moči. A nekje moramo nadomestiti odpadlo in veseli smo, da lahko tekmujemo. Po drugi strani pa se seveda vprašaš, če je res treba voziti toliko tekem v enem vikendu. Dvojni smukaški progam se mi ne zdi idealen," je ocenil Italijan Dominik Paris. Še najbolj so se v bran sistemu postavili avstrijski tekmovalci, ki krivde za padce ne pripisujejo zgoščenemu urniku. "Seveda je obremenitev s tremi dirkami zaporedoma velika, ampak saj treniramo tudi poleti. To je slab izgovor," pravi Vincent Kriechmayr. "Enostavno se je slabo izšlo in mislim, da obremenitve niso prehude. Veseli smo tekem in tudi, da je Wengen nadomestil eno od odpadlih," je še dodal.

