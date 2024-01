Odermatt prepričljivo najboljši v prvi vožnji Adelbodna

Zaradi megle so prvo vožnjo začeli malce nižje od načrtovanega starta. Odprl pa jo je 31-letni Kranjec in jo presmučal v času 58,60. Čas Slovenca, ki je v Adelboden prišel na krilih dveh tretjih mest iz Alta Badie in je četrti v veleslalomskem seštevku, pa ni bil posebej prepričljiv, saj ga je takoj prehitel Norvežan Henrik Kristoffersen za 91 stotnik sekunde, tega pa je nato vodilni smučar in veleslalomist sezone Odermatt ugnal za kar 1,54 sekunde.

Švicarju, ki je dobil prav vse tri veleslalome v sezoni, se je v prvi vožnji najbolj približal Avstrijec Stefan Brennsteiner, ki zaostaja za 1,04 sekunde, tretji je Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki ima 1,15 sekunde zamude. Konkurenca je za Odermattom precej zgoščena, saj so do desetega mesta tekmovalci v pol sekunde, do 20. pa v sekundi.

Drugi Slovenec na startu Štefan Hadalin se ni znašel in je s 4,51 sekunde zaostanka pristal na končnem 62. mestu, prehitel je le dva tekmovalca.