Zimski športi

Odermatt zmagovalec superveleslaloma, Hrobat 30.

Kitzbühel, 23. 01. 2026 13.58 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA
Marco Odermatt

Švicar Marco Odermatt je zmagovalec superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev na ikoničnem Streifu v Kitzbühelu. Za osmo zmago v sezoni je za tri stotinke sekunde ugnal rojaka Franja von Allmena. Avstrijec Stefan Babinsky (+0,25) je bil tretji. Nosilec slovenskih pričakovanj Miha Hrobat (+1,09) je bil 30., lani je to tekmo končal kot 18.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Miha Hrobat se na tekmi majhnih razlik ni najbolje znašel. Kar 24 tekmovalcev za zmagovalcem se je zvrstilo v eni sekundi. Najboljši Slovenec je z zaostankom ene sekunde in devetih stotink za las ujel trideseterico in točko za svetovni pokal. Lani je bil na tem superveleslalomu 18., naslednji dan pa je v Kitzbühelu s petim mestom postavil drugi najboljši slovenski dosežek na smukih na Petelinjem grebenu, po Andreju Špornu, ki je bil leta 2010 drugi.

Hrobat z novim serviserjem skuša pred olimpijskimi igrami v Bormiu ujeti občutke, ki so ga krasili v minuli sezoni, ko je bil trikrat na odru za zmagovalce, dvakrat tretji na smukih, a sezona 2025/26 ne poteka po željah 30-letnega Kranjčana. Za Hrobata je v tej sezoni podvig že uvrstitev v petnajsterico. Tej je bil najbližje na uvodnem smuku sezone v Beaver Creeku s 16. mestom.

Miha Hrobat
Miha Hrobat
FOTO: Profimedia

Hrobat v lovu na odmevnejši dosežek ni obupal: "Pripetile so se mi 'mini napakice', zaradi katerih sem izgubil čas, v želji po napadanju sem storil kakšno manjšo napako preveč, ni bilo kakšne večje napake, ampak na koncu je bila sekunda zaostanka, pa sem tam, kjer sem."

Za sobotni smuk tudi na podlagi dobrih treningov in hitrih odsekov napoveduje napad na polno: "Sem zelo pozitiven, po dobri regeneraciji danes popoldne mislim, da bom imel dovolj energije, jutri pa 'gas'". . Avstrijski program tekmovanja v Kitzbühelu, ki velja za enega vrhuncev sezone, se bo v soboto nadaljeval s smukom, konec tedna na Tirolskem pa bo sklenil nedeljski slalom.

Marco Odermatt
Marco Odermatt
FOTO: Profimedia

Letos tako kot lani je superveleslalom na Streifu dobil Švicar Marco Odermatt, ki bo prvi favorit tudi na smuku. Odermatt s 53. zmago v svetovnem pokalu, 17. v superveleslalomu, ohranja prepričljivo vodstvo v skupnem seštevku zime. Po 23. tekmah je zbral že 1205 točk, za zajetnih 587 točk več kot prvi zasledovalec, ob tem, da slalomov ne vozi.

Odermatt je odprl kandidaturo za peti veliki kristalni globus, ki ga bodo podelili konec sezone. Švicar vodi tudi v smukaškem, superveleslalomskem in veleslalomskem seštevku. To je bil šesti superveleslalom sezone, zadnji pred olimpijskim v Bormiu. Odermatt je edini smučar, ki je v tej sezoni zmagal na dveh superveleslalomih, potem ko je slavil v Copper Mountainu.

Na startu današnje tekme sta bila dva Slovenca. Martin Čater je zasedel 49. mesto (+3,52), zadnje med tistimi, ki so progo prevozili od starta do cilja.

