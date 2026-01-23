Odermatt zmagovalec superveleslaloma, Hrobat 30.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Miha Hrobat se na tekmi majhnih razlik ni najbolje znašel. Kar 24 tekmovalcev za zmagovalcem se je zvrstilo v eni sekundi. Najboljši Slovenec je z zaostankom ene sekunde in devetih stotink za las ujel trideseterico in točko za svetovni pokal. Lani je bil na tem superveleslalomu 18., naslednji dan pa je v Kitzbühelu s petim mestom postavil drugi najboljši slovenski dosežek na smukih na Petelinjem grebenu, po Andreju Špornu, ki je bil leta 2010 drugi. Hrobat z novim serviserjem skuša pred olimpijskimi igrami v Bormiu ujeti občutke, ki so ga krasili v minuli sezoni, ko je bil trikrat na odru za zmagovalce, dvakrat tretji na smukih, a sezona 2025/26 ne poteka po željah 30-letnega Kranjčana. Za Hrobata je v tej sezoni podvig že uvrstitev v petnajsterico. Tej je bil najbližje na uvodnem smuku sezone v Beaver Creeku s 16. mestom.

Miha Hrobat FOTO: Profimedia

Hrobat v lovu na odmevnejši dosežek ni obupal: "Pripetile so se mi 'mini napakice', zaradi katerih sem izgubil čas, v želji po napadanju sem storil kakšno manjšo napako preveč, ni bilo kakšne večje napake, ampak na koncu je bila sekunda zaostanka, pa sem tam, kjer sem." Za sobotni smuk tudi na podlagi dobrih treningov in hitrih odsekov napoveduje napad na polno: "Sem zelo pozitiven, po dobri regeneraciji danes popoldne mislim, da bom imel dovolj energije, jutri pa 'gas'". . Avstrijski program tekmovanja v Kitzbühelu, ki velja za enega vrhuncev sezone, se bo v soboto nadaljeval s smukom, konec tedna na Tirolskem pa bo sklenil nedeljski slalom.

Marco Odermatt FOTO: Profimedia