Odermattu prvi superveleslalom sezone, Čater 20.

Tekmovalci, ki so se prebili na prva tri mesta, niso bili presenečenje. Drugo mesto je osvojil Norvežan Kilde, zmagovalec posebnih seštevkov v obeh hitrih disciplinah v minuli zimi, smukaškega in superveleslalomskega, ki je bil v soboto pred vsemi na smuku. Avstrijec Mayer pa je letos na Kitajskem postal olimpijski prvak.

Čeprav ima Švica veliko superveleslalomskih specialistov, pa je Odermatt postal komaj drugi Švicar s superveleslalomsko zmago na moških tekmah v Lake Louisu po Tobiasu Grünenfelderju , ki je na tem prizorišču slavil leta 2010. Odermattova rojakinja Lara Gut-Behrami je sicer v zadnjih letih v Kanadi zmagala na kar treh superveleslalomih. In bo tudi glavna favoritinja na ženskih tekmah, ki bodo na tem prizorišču konec prihodnjega tedna.

Petindvajsetletni Marco Odermatt je le dan po tem, ko je na smuku osvojil tretje mesto, skočil na najvišjo superveleslalomsko stopničko. To je njegova druga zmaga v tej sezoni, ki jo je odprl z zmagoslavjem na uvodnem veleslalomu v Söldnu. Najboljši smučar in veleslalomist minule zime, je osvojil svojo še 13. zmago v svetovnem pokalu, peto superveleslalomsko, prvo v Lake Louisu, kjer je pred letošnjim novembrom na superveleslalomih najvišje posegel s sedmim mestom leta 2019.

Martin Čater se je izkazal in bil na koncu 20.

Slovenca nista imela najboljšega startnega izhodišča. S številko 40 je nastopil Martin Čater, ki je pridobil 20 mest. Tekmo je končal v dvajseterici, za Švicarjem na vrhu je zaostal 1,66 sekunde. Miha Hrobat, ki je v soboto navdušil s 16. mestom v smuku, tokrat ni posegel tako visoko. Njegov zaostanek 2,80 sekunde mu ni prinesel uvrstitve med 30, ki so si razdelili točke. Tekmo je končal na 41. mestu.

Razmere so bile težke – z vetrom, slabo vidljivostjo in rahlim sneženjem. Tekma je bila v zgodnjih fazah za daljše obdobje prekinjena, potem ko je Švicar Mauro Caviezel, ki je bil osmi na startu, padel. Pri veliki hitrosti je z glavo strmoglavil na poledenelo stezo ter z obrazom podrsal po površini. Leta 2021 je Caviezel utrpel travmatično poškodbo možganov med nesrečo na treningu v Garmisch-Partenkirchnu. Po nekaj minutah na tleh je 34-letni Švicar z oteklim obrazom vstal, preden so ga evakuirali s helikopterjem.