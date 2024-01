Odermattu še deveta zmaga v sezoni

Avstrijec Raphael Haaser je osvojil drugo mesto, za Marcom Odermattom je zaostal 30 stotink sekunde, tretje mesto na zmagovalnem odru pa je zasedel še en Švicar, 22-letni Franjo von Allmen, ki je do prvih stopničk v svetovnem pokalu prišel na 12. startu v svetovnem pokalu. Odermatt, ki je bil to zimo na stopničkah na 15 od 23 izpeljanih tekem, je vodilni v štirih seštevkih zime, v veleslalomskem, superveleslalomskem, smukaškem in skupnem. Na vrhu seštevka ni le v slalomu, v katerem ne tekmuje. Od dveh Slovencev na startu je tekmo od starta do cilja prevozil le Rok Ažnoh, ki je za zmagovalcem zaostal 3,46 sekunde za 44. mesto, od prav toliko uvrščenih.

Mednarodna smučarska zveza je zaradi visokih temperatur in posledično neprimernih tekmovalnih razmer odpovedala moška smuka, ki bi morala biti 2. in 3. februarja v Chamonixu. Slalomska tekma v Chamonixu, ki bo 5. februarja, ostaja na sporedu.

Naslednji moški tekmi v hitrih disciplinah bosta 17. in 18. februarja v Kvitfjellu na Norveškem s smukom in superveleslalomom. To bo zadnji moški superveleslalom pred finalom sezone v Saalbachu.