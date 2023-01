Odermattu sedma zmaga v sezoni, Hrobat iz ozadja do 25. mesta

Marco Odermatt je prišel do svoje 18. zmage v svetovnem pokalu, sedme superveleslalomske. V tej sezoni je zmagal že na treh superveleslalomih od petih. Najhitrejši je bil tudi v Lake Louisu in v Bormiu. V Beaver Creeku in Wengnu je zmagal Kilde, ki vodi v smukaškem seštevku zime, v superveleslalomskem in skupnem pa je uvrščen na drugo mesto za Odermattom. Švicar je tudi vodilni veleslalomist sezone. Prvi slovenski nastop je bil pri številki 24, ki jo je nosil Martin Čater. Celjan na tehnično zahtevni in zaprti postavitvi ni bil konkurenčen najboljšim.

Z zaostankom 2,88 sekunde je ciljno črto prevozil z 19. časom, od do takrat uvrščenih je prehitel le Italijana Dominika Parisa. Do konca je izpadel iz prve trideseterice in na 41. mestu ostal brez točk. Smučarjem, ki niso vešči veleslalomskih zavojev, je postavitev na sicer ženski progi delala velike preglavice. Odstopilo je 15 tekmovalcev.

Medtem ko je imel Čater precej težav, pa se je na progi, upoštevajoč slabo startno izhodišče, dobro odrezal drugi Slovenec na startu. Miha Hrobat se je na progo pognal s startno številko 53 in je celo bil konkurenčen prvi deseterici. Ob zadnjem merjenju vmesnega časa je imel denimo peti najhitrejši čas.

Kranjčan se je s končnim zaostankom 1,62 sekunde prebil na 25. mesto. To je njegov najboljši superveleslalomski izid v tej sezoni. Osvojil je šest točk za točkovanje svetovnega pokala.

V Cortini d'Ampezzo bo v nedeljo na sporedu še en moški superveleslalom. Pred svetovnim prvenstvom v alpskem smučanju v Courchevelu in Meribelu od 6. do 19. februarja alpske smučarje čaka le še specialni slalom naslednjo soboto v Chamonixu.