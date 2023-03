Odermattu superveleslalomski globus, Slovenca brez uvrstitve

Švicar, svetovni prvak v smuku in veleslalomu in prvi, ki je v eni sezoni prišel do petih superveleslalomskih zmag, je šel na progo kot šesti. Na kratki progi je po povprečnem ravninskem delu na strmini z veleslalomskimi zavoji storil nekaj manjših napak, toda vseeno prevzel vodstvo.

A ko je šel na progo naslednji, Nemec Andreas Sander, je bilo videti, da njegova vožnja ne bo zadostovala za jubilejno, 20. zmago v svetovnem pokalu in deveto superveleslalomsko. Nemec je bil na vmesnih časih hitrejši, toda na koncu je vendarle zaostal pet stotink sekunde.

Na startu je bilo še nekaj odličnih smučarjev na čelu s Kildejem. Norvežan je bil v zgornjem delu prepričljivo najhitrejši, toda v srednjem delu storil napako, bil pri kar nekaj vratcih prepozen, tako da je padel na tretje mesto. Kilde je bil tudi edini, ki bi lahko Odermattu še odvzel superveleslalomski globus, zdaj pa tudi teoretično to ni več mogoče, saj je razlika med tekmecema tekmo pred koncem 188 točk.

Na tretjem mestu je Avstrijec Vincent Kriechmayr, ki je v Aspnu zasedel sedmo mesto. Pred Francozom Alexisom Pinturaultom, ta si je s svetovnim prvakom v tej disciplini, Kanadčanom Jamesom Crawfordom, delil enajsto mesto, ima zadostno prednost točk, tako da bo v seštevku discipline zasedel tretje mesto.

Slovenija je imela dva predstavnika, oba sta ostala brez uvrstitve. Martin Čater do napake ni bil dobro na poti, bolj obetavni so bili časi Hrobata. Slednji je nastopil tudi ob koncu startne liste, ko je bilo videti, da je proga postala hitrejša. Za to domnevo sta poskrbela Nico Gauer iz Liechtensteina, ki se je uvrstil na šesto, in Kanadčan Riley Seger, na koncu deseti.