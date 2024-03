Odgovor na vprašanje, ali bi šlo bolj popolno, je bil kratek

"Ni bilo olajšanja, ampak evforija, ker se je vse skupaj zgodilo tu," je o občutku, ko je pred 13 tisoč navijači proslavljal prvo zmago po štirih letih, povedal nesporni petkov junak v dolini pod Poncami. Čeprav je to že njegova 15. sezona v svetovnem pokalu, je zadnji vikend kariere – in to na domačih tleh – vendarle nekaj posebnega.

"Ko se je tekma začela, se je začela tudi nervoza, ampak to je dobro," je priznal Prevc in nato pojasnil, da je prav to botrovalo veličastni zmagi. "Spet mi je uspelo najti tisto, kar je v skokih najboljše. Da se znaš umiriti in pokazati svoje znanje, ko si pod največjim pritiskom."