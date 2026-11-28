Domen Prevc na začetku sezone še ni našel prave forme.

Timi Zajc je bil po prvi seriji 13., Domen Prevc pa 14. Lanišek je bil 19.

Od Slovencev je bil v kvalifikacijah naboljši Anže Lanišek na devetem mestu, Timi Zajc je bil 22.

Slovenski skakalci imajo na tem prizorišču sicer kar osem zmag, do svoje prve v svetovnem pokalu je prav v Ruki prišel tudi Domen Prevc. Najsupešnejši pa je Lanišek, ki je kar trikrat slavil.

Več sledi!