Lanišek z odličnima skokoma drugi v Zakopanah, Domen Prevc osmi

Anže Lanišek je vodil po prvi seriji, a ker je bila njegova prednost majhna, je bilo jasno, da se nam obeta izjemen boj za zmago na nedeljski posamični preizkušnji v Zakopanah. In ko sta po prvi seriji tretje- in drugouvrščeni Norvežan Robert Johansson in Marius Lindvik odlično opravila svoje delo, je bilo jasno, da Laniška čaka izjemno težka naloga. A ni se je ustrašil: 'poletel' je 143,5 metra in skočil na zmagovalni oder, za zmago mu je malce zmanjkalo, a Lindviku, ki je v Zakopanah odlično skakal že v petek in soboto, je v drugo uspel zares neverjeten skok – pristal je pri 145 metrih in za 2,3 točke premagal slovenskega orla. Na tretjo stopničko je stopil Johansson, ki je za Laniškom zaostal za 1,3 točke. Tudi Johanssonu je v finalu uspel izjemen skok – pristal je pri 141 metrih.

Za Laniška so to bile še pete stopničke na posamičnih tekmah za svetovni pokal, zmage 'Žaba' še nima. Tokrat je bil na pragu krstne, a so mu jo morda odvzele težave pri doskoku pri (sicer) ekstremni daljavi v drugi seriji.

Izid sezone za D. Prevca, velik skok Bartola

Ne le Lanišek, izkazal se je tudi Domen Prevc, ki se na skakalnici v Zakopanah običajno dobro znajde. Tokrat je zasedel osmo mesto, kar je njegov daleč najboljši rezultat v aktualni sezoni in sploh prva uvrstitev med deseterico. Z izvrstnim drugim skokom se je tokrat izkazal Tilen Bartol. 23-letnik je pristal pri 140 metrih in v drugi seriji (skupaj z Michaelom Hayböckom) pridobil največ mest – enajst – in vpisal končno 12. mesto. Točke sta osvojila tudi Žiga Jelarz 22. mestom in Cene Prevc s 24.