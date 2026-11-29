Katra Komar je 19., finale pa sta za las ujeli tudi Maja Kovačič na 28. in Ajda Košnjek na 29. mestu.
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Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je na posamični tekmi v Hinzenabchu vodilna po prvi seriji. Ima dobrih pet točk prednosti pred včerajšnjo zmagovalko, domačinko Liso Fettner. Tretja je Nemka Agnes Reisch. Nika Vodan je na odličnem petem mestu.
Katra Komar je 19., finale pa sta za las ujeli tudi Maja Kovačič na 28. in Ajda Košnjek na 29. mestu.
Več sledi!
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