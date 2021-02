Lanišek četrti, Pavlovčič peti v Zakopanah, zmaga Kobajašiju

Kazalo je celo na slovenske stopničke, a so zahtevne razmere ob koncu druge serije Boru Pavlovčiču odnesle oder za zmagovalce. Po prvi seriji je Pavlovčič zasedal drugo mesto, s pol točke zaostanka za vodilnim Halvorjem Egnerjem Granerudom. Najboljši skakalec te zime je na koncu pristal celo za slovenskim predstavnikom, in sicer na sedmem mestu, kar dokazuje, da je Pavlovčič tudi v drugo opravil dober skok. Na koncu mu je ob zelo majhnih razlikah na vrhu malce zmanjkalo za stopničke, za tretjeuvrščenim Mariusom Lindvikom je zaostal za vsega točko in štiri desetinke. Še manj je na četrtem mestu za odrom za zmagovalce zaostal Anže Lanišek, ki je ob močnem sneženju v drugo s sedmega napredoval na četrto mesto. Za stopničkami je na koncu zaostal za vsega devet desetink točke.

Zmage se je z odličnim drugim skokom razveselil Rjoju Kobajaši. Ta je bil po prvi seriji četrti, a je s skokom 134,5 metra uspel napredovati na sam vrhu. Najboljši skok druge serije je sicer uspel Lindviku, ki je skočil kar 141,5 metra, zbral 140 točk in tako napredoval na stopničke z desetega mesta. Lanišek je v drugo prav tako odlično opravil svojo nalogo, uspel mu je drugi najboljši skok (135 metrov/136,9 točke), a za malce je ostal brez odra za zmagovalce. Do točk sta se dokopala tudi Timi Zajc, ki se počasi vrača po zloglasni aferi Planica, in Domen Prevc. Prevc je bil 17., desetinko točke manj pa je zbral Zajc na 18. mestu.

Že v prvi seriji sta bila od varovancev glavnega trenerja Roberta Hrgote prekratka za nastop v finalu Tilen Bartolin Žiga Jelar. Zasedla sta 31. oziroma 37. mesto. V nedeljo bo v Zakopanah še druga posamična tekma. Tekmi bi sicer morali biti v Pekingu kot generalka za olimpijske igre, a so ju morali zaradi pandemije novega koronavirusa nadomestiti na Poljskem.

Končni vrsti red:

1. Rjoju Kobajaši (Jap) 268,9 točke

2. Andrzej Stekala (Pol) 268,6

3. Marius Lindvik (Nor) 267,8

4. Anže Lanišek (Slo) 266,9

5. Bor Pavlovčič (Slo) 266,4

...

17. Domen Prevc (Slo) 246,7

18. Timi Zajc (Slo) 246,6

Izidi prve serije:

1. Halvor Egner Granerud (Nor) 138,6 točke

2. Bor Pavlovčič (Slo) 138,1

3. Andrzej Stekala (Pol) 134,6

4. Rjoju Kobajaši (Jap) 133,8

5. Daniel Andre Tande (Nor) 130,2

....

7. Anže Lanišek (Slo) 130,0

11. Timi Zajc (Slo) 127,6

20. Domen Prevc (Slo) 122,4

Izven finala:

31. Tilen Bartol (Slo) 110,8

37. Žiga Jelar (Slo) 107,5