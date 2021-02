Odličen obet za tekmo: kar tri Slovenke med peterico v kvalifikacijah na SP

Skakalke so s prvim pomembnim delom tekmovanja opravile pred uradno otvoritvijo prvenstva, Slovenke pa so dokazale, da so v zelo dobri formi dočakale vrhunec sezone. Glavni trener slovenske ekipeZoran Zupančič se je za prvo tekmo odločil, da bo po treh serijah za trening prednost pred Špelo Rogeljdobila Jerneja Brecl, ki je priložnost zelo dobro izkoristila v kvalifikacijah. Skočila je 102 metra in s 135 točkami krepko prevzela vodstvo.

Breclova je kvalifikacije končala na četrtem mestu, od tekmic pa jo je prva prehitela Klinčeva (135,4), ki je z nižjega naleta ter v slabših razmerah skočila 98 metrov. Na koncu je bila Klinčeva tretja. Tik za obema rojakinjama je bila na petem mestu še Nika Križnar (130,7). Najboljša skakalka letošnje sezone je z malenkostno napako skočila 98,5 metra.

Urša Bogataj (117,3) se je ob tretjem nastopu na svetovnih prvenstvih zanesljivo uvrstila na tekmo z 18. mestom, a je skočila malce slabše kot na uradnih treningih. Prva ženska posamična skakalna tekma na SP bo na sporedu v četrtek.