Odličen uvod telemark smučarja Jureta Aleša

Katarina Malenšek, druga slovenska predstavnica, je zasedla 19. mesto.

"Zelo dobro je, da sem že takoj na začetku dobil potrditev, da sem dobro pripravljen. Že na treningih se mi je zdelo, da sem hiter in da sem napredoval, zdaj pa sem potrditev dobil tudi na tekmi," so bile prve besede veselega Jureta Aleša po koncu tekme, ki pa jo je opisal takole: "V prvi vožnji sem bil edini, ki sem skočil dovolj daleč, a sem imel zaradi tega veliko težav, da sem ostal na progi. Vsi tekmovalci so na skoku dobili tri kazenske sekunde, jaz samo eno za pristanek, a sem jo morda odnesel slabše kot drugi, ob tem pa sem dobil tudi tri kazenske sekunde na progi. Po prvi vožnji sem bil na šestem mestu, toda zaostanek za stopničkami je bil pol sekunde in rekel sem si, da lahko napadem. V drugi vožnji sem odpeljal brez napake, nisem prejel nobene kazenske sekunde in sem zadovoljen z rezultatom. Želim si, da bi celo sezono nadaljeval, kot sem začel," je dejal Jure Aleš.