Odlična napoved: Peter Prevc tretji v kvalifikacijah Oberstdorfa

Peter Prevc je bil po 138 m dolgem skoku, najdaljšem v kvalifikacijah, najboljši Slovenec ter le 1,2 točke za Wellingerjem. Na tekmi bo nastopila tudi preostala četverica. Lovro Kos je bil 14. (138,5), Timi Zajc 18. (135,2), Anže Lanišek 23. (123,5), Domen Prevc pa 29. (121,2).

"Vse se je 'poklopilo', dobre skoke sem naredil tudi na treningu, imel v kvalifikacijah dobro daljavo. Sedaj moram ostati miren po takem uspehu. Hočeš nočeš zrastejo apetiti. Saj veste, kakšni smo ljudje, kar hitro postanemo požrešni. Pred desetletjem smo bili veseli, če je bila dosežena uvrstitev med dvajseterico, sedaj smo nezadovoljni, če ni nobenega med prvo trojico. Tako je tudi pri posameznikih," je za Radio Slovenija po začetku svoje 15. novoletne turneje dejal Peter Prevc.

Poleg največje daljave kvalifikacij je za Primožem Peterko drugi slovenski skupni zmagovalec turneje štirih skakalnic (sezona 2015/16) tudi zelo lepo doskočil.

"Ko preskočiš drugo rdečo črto in narediš telemark, je bil skok zelo dober. Čez prelet me je lepo dvignilo, peljalo naprej in na koncu me je skakalnica ujela. To je bil moj najboljši današnji skok, mogoče je bil v Kuusamu skok za šesto mesto v finalu še boljši. Želim si več stvari na letošnji novoletni turneji. Da bi jo končal v Bischofshofnu, da pridem v finale na vsaki tekmi in da tekmo turneje ne zakompliciram in skačem zavestno - podzavestno, da bi lahkotno napadal na vsaki tekmi," je dodal Prevc.

V Oberstdorfu se bo prva tekma prestižnega novoletnega tekmovanja za zlatega orla, ki bo v sezoni brez olimpijskih iger in svetovnega prvenstva osrednje tekmovanje zime, začela v petek ob 17.15.

V prvi seriji na izločanje bo Lanišek skakal v paru z Arttijem Aigrom iz Estonije, Domen Prevc bo nato skakal v dvoboju s Švicarjem Remom Imhofom, rojak slednjega Gregor Deschwanden se bo pomeril z Zajcem, Kos s Poljakom Kamilom Stochom, Peter Prevc pa s Fincem Eetujem Nousianenom.

Prvi favorit za zlatega orla Avstrijec Stefan Kraft, ki je turnejo dobil dvakrat (2014/15, 2016/17) in je prepričljivo vodilni v svetovnem pokalu, je bil v kvalifikacijah sedmi (146,4).