Odlične novice iz tabora Ilke Štuhec: Vse kaže, da jo čaka uspešna sezona

Ekipa Ilke Štuhec sodeč po začetku sezone deluje kot dobro namazan stroj, zato so izpolnjeni vsi pogoji za uspešno nadaljevanje zime. Trenutno jih najbolj veseli dejstvo, da so v pripravljalnem obdobju praktično vse naredili pravilno. Od izbire najboljših smuči pa do izboljšav v tehniki Ilkinega smučanja. "Zagotovo lažje dihamo," je priznala tudi vodja ekipe in mama svetovne prvakinje v smuku, Darja Črnko.