Odlični obeti: Lanišek drugi v kvalifikacijah, boljši le Stoch

Drugi najboljši Slovenec je bil Cene Prevc (95,7), ki je po dobrih skokih na treningu, na drugem je imel celo drugi izid, v kvalifikacijah skočil 114 metrov in zasedel 19. mesto. Tilen Bartol (89,1) je po dveh slabših skokih na treningu v kvalifikacijah zmogel 115,5 m in se na tekmo uvrstil s 27. dosežkom. Na tekmo se je uvrstil tudi Lovro Kos (81,8), ki je kot prvi od Slovencev opravil kvalifikacije in po 109,5 m dolgem skoku zasedel končno 34. mesto.

Spodletelo Domnu Prevcu in Timiju Zajcu

Od Slovencev je spodletelo Domnu Prevcu (69,6) in Timiju Zajcu (67,1), ki ga je Hrgota izpostavil kot enega od štirih slovenskih orlov, ki so v zadnjem delu priprav kazali najboljše skoke. Zajc pa je z 99 m dolgim skokom v kvalifikacijah in posledičnim 54. mestom zaostal za pričakovanji. Dve mesti pred njim je brez uvrstitve na tekmo ostal tudi najmlajši od bratov Prevc, ki je skočil 104 m.