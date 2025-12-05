Svetli način
Zimski športi

Slovenski dan v Wisli: Nika Prevc zmagala, Nika Vodan pa takoj za njo

Wisla, 05. 12. 2025 12.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
14

Nika Prevc je zmagovalka tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v poljski Wisli. Fantastičen slovenski dan je dopolnila Nika Vodan z 2. mestom. Točke je od naših skakalk osvojila še Katra Komar za končno 27. mesto. Po Wisli se ženska karavana skupaj z moško seli v nemški Klingenthal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dvakratna branilka velikega globusa za skupno zmago Nika Prevc je že dan po četrtkovi diskvalifikaciji, ko je bila za 100 gramov prelahka, pokazala, zakaj je šampionka. Svetovna rekorderka je ohranila mirnost in ima po prvem skoku na vrhu slabih deset točk prednosti pred reprezentančno kolegico na drugem mestu.

Nika Vodan pa je najprej postala zmagovalka kvalifikacij, nato pa je pokazala še dva dobra skoka za svoje prve stopničke po poškodbi.

Preberi še Težave za Slovenke: Nika Prevc diskvalificirana

"Zelo sem zadovoljna s svojimi nastopi danes. Uspeli so mi dobri skoki. Tudi dober finalni skok reprezentančne kolegice Nike me ni prestrašil, saj močno navijam zanjo. Vesela sem zanjo, saj je bila lani poškodovana. Sama pa sem se osredotočila nase," je dejala Prevc v prvi izjavi po tekmi.

V finale trideseterice se je od Slovenk prebila le še Katra Komar (190,3 točke), ki je v finalu napredovala na 27. mesto. Brez finala je s 33. mestom ostala Maja Kovačič, že v jutranjih kvalifikacijah pa sta se od nadaljevanja poslovili Tinkara Komar in Jerica Jesenko.

Nika Vodan je prvič po poškodbi stopila na zmagovalni oder.
Nika Vodan je prvič po poškodbi stopila na zmagovalni oder. FOTO: Profimedia

Na zmagovalni oder je poleg obeh Slovenk stopila še Norvežanka Eirin Maria Kvandal (239,5). Serijska zmagovalka in vodilna v svetovnem pokalu Japonka Nozomi Maruyama (237,6) je prvič to zimo končala zunaj prve trojice na četrtem mestu.

Maruyama je obdržala rumeno majico, Prevc pa je danes skočila na skupno drugo mesto v pokalu in za vodilno pred nadaljevanjem sezone zaostaja za 134 točk.

V skupni razvrstitvi je Prevc tretja po številu zmag za Japonko Saro Takanashi (63), ki je danes končala na osmem mestu, in Norvežanko Maren Lundby (30), ki se je že upokojila.

Po Wisli se ženska karavana skupaj z moško seli v nemški Klingenthal.

Wisla, velika skakalnica:

1. Nika Prevc (Slo) 259,7 točke (128/130 m)
2. Nika Vodan (Slo) 246,9 (126/130)
3. Eirin Kvandal (Nor) 239,5 (128/126)
4. Nozomi Maruyama (Jap) 237,6 (129/127)
5. Agnes Reisch (Nem) 237,3 (123/125,5)
6. Anna Stroem (Nor) 235,3 (120/122)
...
27. Katra Komar (Slo) 190,3 (108/114)

...

Vrstni red v svetovnem pokalu (6/33):

1. Nozomi Maruyama (Jap) 490 točk
2. Nika Prevc (Slo) 356
3. Anna Stroem (Nor) 308
4. Abigail Strate (Kan) 276
5. Liza Eder (Avt) 263
6. Heidi Traaserud (Nor) 248
...
8. Nika Vodan (Slo) 217
36. Katra Komar (Slo) 11
42. Tinkara Komar (Slo) 2
43. Maja Kovačič (Slo) 1

smučarski skoki wisla
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MalaZaba
05. 12. 2025 13.53
+2
Nika jim je zaprla gobce na najboljši možen način.
ODGOVORI
2 0
Slinsson
05. 12. 2025 13.45
+1
bravo punci
ODGOVORI
1 0
petb
05. 12. 2025 13.45
Edino še niso povedali, ali so po zraku letali ruski droni, ali kaj je to bilo.
ODGOVORI
0 0
Vinkll
05. 12. 2025 13.43
+0
Bravo Nika, bravo naša leteča devica.
ODGOVORI
1 1
Delavec_Slo
05. 12. 2025 13.31
+2
Čestitke punci in vsem ostalim športnikom!
ODGOVORI
2 0
Kruha in Iger
05. 12. 2025 13.30
+18
Evo jim je pa danes Nika Prevc zaprla g.o.b.c.e.! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
ODGOVORI
18 0
petka5
05. 12. 2025 13.13
+6
Bravooo punci... vesela zelo za obe, se posebej pa za Niko Vodan, da je spet na stopnickah, da je vrnitev tako uspesna .
ODGOVORI
7 1
Spijuniro Golubiro
05. 12. 2025 13.05
-2
Nika Noka pa peta.
ODGOVORI
0 2
bb5a
05. 12. 2025 13.03
-4
A dons je mela japanke gor, pa ne bo diskvalificirana?
ODGOVORI
0 4
Slovenskega naroda sin
05. 12. 2025 13.26
+1
Sej so vsi na meji.
ODGOVORI
1 0
borjac
05. 12. 2025 11.59
-3
Bo potrebno še kakšno diskvalificirati , dve Slovenki med prvih treh 1 in 3 mesto .
ODGOVORI
1 4
Panter 63
05. 12. 2025 12.24
+3
Piše da so 1. in 2. Kr nakaj v kaj se ne razumeš. V skokih tudi obstajajo pravila. Kaj tebi ni jasno? Pri drugih treba pravila upoštevati, kdaj pa so Slovenke, po tem pa ne. Dej pejt na sprehod.
ODGOVORI
5 2
ApriliaFactory
05. 12. 2025 13.29
+0
Ja, samo pri Slovenkah se kaznuje vsaka napaka, pri Avstrijkah in Nemkah pa vsaka deseta. Da o toökovanju ne govorimo. V realu mora biti Nika 20% boljša od konkurence, da lahko zmaga za 0,1 točke. Mogoče malo pretiravam, ampak v tem smislu. Krivci? Denar. Slovenija finančno verjetno bolj malo prispva v svetovni pokal in zato ni neki faktor. Kot tudi vsepovsod drugje. Imamo pa srčnost in tega mnogi bogatejši narodi ne premorejo. Gremo punce!!!
ODGOVORI
1 1
