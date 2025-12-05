Slovenski dan v Wisli: Nika Prevc zmagala, Nika Vodan pa takoj za njo

Nika Prevc je zmagovalka tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v poljski Wisli. Fantastičen slovenski dan je dopolnila Nika Vodan z 2. mestom. Točke je od naših skakalk osvojila še Katra Komar za končno 27. mesto. Po Wisli se ženska karavana skupaj z moško seli v nemški Klingenthal.

Dvakratna branilka velikega globusa za skupno zmago Nika Prevc je že dan po četrtkovi diskvalifikaciji, ko je bila za 100 gramov prelahka, pokazala, zakaj je šampionka. Svetovna rekorderka je ohranila mirnost in ima po prvem skoku na vrhu slabih deset točk prednosti pred reprezentančno kolegico na drugem mestu. Nika Vodan pa je najprej postala zmagovalka kvalifikacij, nato pa je pokazala še dva dobra skoka za svoje prve stopničke po poškodbi.

"Zelo sem zadovoljna s svojimi nastopi danes. Uspeli so mi dobri skoki. Tudi dober finalni skok reprezentančne kolegice Nike me ni prestrašil, saj močno navijam zanjo. Vesela sem zanjo, saj je bila lani poškodovana. Sama pa sem se osredotočila nase," je dejala Prevc v prvi izjavi po tekmi. V finale trideseterice se je od Slovenk prebila le še Katra Komar (190,3 točke), ki je v finalu napredovala na 27. mesto. Brez finala je s 33. mestom ostala Maja Kovačič, že v jutranjih kvalifikacijah pa sta se od nadaljevanja poslovili Tinkara Komar in Jerica Jesenko.

Nika Vodan je prvič po poškodbi stopila na zmagovalni oder. FOTO: Profimedia icon-expand

Na zmagovalni oder je poleg obeh Slovenk stopila še Norvežanka Eirin Maria Kvandal (239,5). Serijska zmagovalka in vodilna v svetovnem pokalu Japonka Nozomi Maruyama (237,6) je prvič to zimo končala zunaj prve trojice na četrtem mestu. Maruyama je obdržala rumeno majico, Prevc pa je danes skočila na skupno drugo mesto v pokalu in za vodilno pred nadaljevanjem sezone zaostaja za 134 točk. V skupni razvrstitvi je Prevc tretja po številu zmag za Japonko Saro Takanashi (63), ki je danes končala na osmem mestu, in Norvežanko Maren Lundby (30), ki se je že upokojila. Po Wisli se ženska karavana skupaj z moško seli v nemški Klingenthal.



Wisla, velika skakalnica: 1. Nika Prevc (Slo) 259,7 točke (128/130 m)

2. Nika Vodan (Slo) 246,9 (126/130)

3. Eirin Kvandal (Nor) 239,5 (128/126)

4. Nozomi Maruyama (Jap) 237,6 (129/127)

5. Agnes Reisch (Nem) 237,3 (123/125,5)

6. Anna Stroem (Nor) 235,3 (120/122)

...

27. Katra Komar (Slo) 190,3 (108/114) ...

Vrstni red v svetovnem pokalu (6/33):