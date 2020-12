Odlični skoki Nike Križnar in Urše Bogataj pred prvo tekmo sezone

Po odpovedi tekem v Lillehammerju in na Japonskem je nekaj časa kazalo, da bodo smučarke skakalke prve tekme nove sezone, kot piše na uradni spletni strani SZS, dočakale šele konec januarja pri nas na Ljubnem, a temu vendarle ne bo tako, saj je vmes posegel Ramsau. Na štartu kvalifikacij je bilo kar 62 skakalk, med njimi ni bilo obolele Eme Klinec . A kljub temu so pred prvo tekmo lahko v slovenskem taboru zelo optimistični, saj je bila Nika Križnar odlična v vseh treh skokih. Kvalifikacijskega je končala pr 93 metrih, le pol metra za zmagovalko, Avstrijko Marito Kramer , ki je zbrala 128,1 točke, Križnarjeva pa 120,8 točke. Tretja je bila še ena domačinka, veteranka Daniela Iraschko-Stolz z 89 metri in 116,2 točke.

Zelo zadovoljna je lahko bila po kvalifikacijah tudi Urša Bogataj, ki je z 91 metri in 115,6 točke zasedla 5. mesto v kvalifikacijah, pred njo je bila poleg prej omenjenih le še Norvežanka Maren Lundbyz 89 metri in 116,0 točke. Na tekmi bomo pozdravili še tri naše skakalke. Jerneja Brecl je skočila 83 metrov in je s 101,9 točke končala na 26. mestu, Špela Rogelj je pri 82,5 metra in 100,9 točke pristala na 28. mestu, Katra Komar pa je z 82 metri zbrala 98,0 točke in je na 31. mestu. Žal je izpadla Maja Vtič, ki je skočila 75,5 metra, 85,8 točke pa je bilo dovolj za končno 48. mesto.

Križnarjeva druga najbolj konstantna na treningu

Pred kvalifikacijsko serijo so dekleta opravila še dva skoka za trening. Križnarjeva je bila odlična, imela je drugo in tretjo oceno serije. V prvi seriji je skočila 88,5 metra, v drugi pa 90 metrov. Bogatajeva je v prvi seriji imela tretjo oceno z 89 metri, obakrat je bila prepričljiva domačinka Kramerjeva z 92,5 in 93,5 metra.