Dobre štiri ure vožnje v eno smer v podporo Niki Prevc

Predazzo, 08. 02. 2026 18.20

Avtor:
Nuša Dekleva Matic Flajšman
Slovenski navijači na ZOI

Imamo jo – prvo olimpijsko kolajno. "Nekaj posebnega, neverjetnega, edinstvenega. To je neponovljiv trenutek in naj traja," je ob tem dejala 'srebrna' Nika Prevc. Med skoki je bilo na tribunah mogoče opaziti tudi številne slovenske zastave in navijače, ki so prišli podpret naše skakalke. Ti so bili nad osvojeno medaljo več kot zadovoljni, Nikin uspeh pa so proslavljali še dolgo po koncu tekme in podelitvi medalj.

Kakšen čustven začetek tekmovalnega dela olimpijskih iger za Slovenijo – Nika Prevc se je na prvi posamični preizkušnji v Predazzu veselila naslova olimpijske podprvakinje. Dosežek, ki se ga sprva ni razveselila – kot pravo šampionko jo je zanimalo samo zlato, a ko se je zavedala, kaj ji je uspelo, je bila presrečna tudi zaradi srebrne medalje. "Ta topel sprejem mi je prinesel nasmešek na obraz. Šele po tem vidiš, kakšno podporo imaš in postaneš res hvaležen," je dejala.

Odlično drugo mesto in solze razočaranja, ki pa sta jih kmalu zamenjala nasmeh in olajšanje. "Nekaj posebnega, neverjetnega, edinstvenega. To je neponovljiv trenutek in naj traja," je dejala 'srebrna' Nika.

Navdušenja nad prvo slovensko medaljo na letošnjih olimpijskih igrah ni skrival niti Nikin trener Jurij Tepeš. "Gotovo so po skoku privrela čustva na dan. In treba si je vzeti kakšno minuto časa, premlet to in Nika je zdaj že zelo dobre volje," je povedal.

Podpora pod skakalnico je bila velika. Med gledalci je bilo opaziti ogromno slovenskih navijačev, ki so z veseljem spremljali zgodovinski dosežek.

Dodatna podpora pa je Niko po tekmi pričakala še v Slovenski hiši, kjer ji je slovenska delegacija pripravila topel sprejem. "Zelo smo ponosni nate. Za nas si ti zlata," ji je dejal predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac.

Ker je prva tekma potekala v soboto, so številni navijači izkoristili priložnost za enodnevni ali vikend izlet v Predazzo. Za občutek – pot iz Ljubljane do prizorišča traja nekaj več kot štiri ure.

Nika ima po besedah njenega trenerja danes sicer čas za počitek. A ne za dolgo. Nova priložnost za posamičen skok na olimpijski prestol jo namreč čaka že čez en teden. "Kar je bilo, je bilo. Jutri je nov dan. Olimpijske igre so dolge, tudi sezona. Ni čas, da stopimo dol iz žoge. Čas j,e da napadamo naprej," je še poudaril Tepeš.

Nika Prevc Zimske olimpijske igre olimpijska medalja

'Če si že zdravstveno načet, so lahko posledice samo še hujše'

Nov šok za Vonn: prestala operacijo po zlomu noge

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Truth
08. 02. 2026 20.29
Zeleni preboj pa to
Odgovori
0 0
VladaPada
08. 02. 2026 19.49
Poznam cloveka, ki je zaradi zenske letel na Novo Zelandijo. :)
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
08. 02. 2026 20.25
Sta še skupaj?
Odgovori
0 0
Sandokkan
08. 02. 2026 19.44
Le-te ovce!!
Odgovori
+2
2 0
