Dobre štiri ure vožnje v eno smer v podporo Niki Prevc

Kakšen čustven začetek tekmovalnega dela olimpijskih iger za Slovenijo – Nika Prevc se je na prvi posamični preizkušnji v Predazzu veselila naslova olimpijske podprvakinje. Dosežek, ki se ga sprva ni razveselila – kot pravo šampionko jo je zanimalo samo zlato, a ko se je zavedala, kaj ji je uspelo, je bila presrečna tudi zaradi srebrne medalje. "Ta topel sprejem mi je prinesel nasmešek na obraz. Šele po tem vidiš, kakšno podporo imaš in postaneš res hvaležen," je dejala.

Odlično drugo mesto in solze razočaranja, ki pa sta jih kmalu zamenjala nasmeh in olajšanje. "Nekaj posebnega, neverjetnega, edinstvenega. To je neponovljiv trenutek in naj traja," je dejala 'srebrna' Nika.

Navdušenja nad prvo slovensko medaljo na letošnjih olimpijskih igrah ni skrival niti Nikin trener Jurij Tepeš. "Gotovo so po skoku privrela čustva na dan. In treba si je vzeti kakšno minuto časa, premlet to in Nika je zdaj že zelo dobre volje," je povedal.

Podpora pod skakalnico je bila velika. Med gledalci je bilo opaziti ogromno slovenskih navijačev, ki so z veseljem spremljali zgodovinski dosežek.

Dodatna podpora pa je Niko po tekmi pričakala še v Slovenski hiši, kjer ji je slovenska delegacija pripravila topel sprejem. "Zelo smo ponosni nate. Za nas si ti zlata," ji je dejal predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac.

Ker je prva tekma potekala v soboto, so številni navijači izkoristili priložnost za enodnevni ali vikend izlet v Predazzo. Za občutek – pot iz Ljubljane do prizorišča traja nekaj več kot štiri ure.

Nika ima po besedah njenega trenerja danes sicer čas za počitek. A ne za dolgo. Nova priložnost za posamičen skok na olimpijski prestol jo namreč čaka že čez en teden. "Kar je bilo, je bilo. Jutri je nov dan. Olimpijske igre so dolge, tudi sezona. Ni čas, da stopimo dol iz žoge. Čas j,e da napadamo naprej," je še poudaril Tepeš.