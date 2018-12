Zamujena priložnost: Kranjec z 2. mesta padel na 9., Hirscher suveren

Žan Kranjec je bil po prvi vožnji hitrejši od Krisa Kristoffersena in Matsa Olssona . Držal je odličen drugi čas, ko je zaostal le za vodilnim Marcelom Hirscherjem . V finalu pa se napad na druge stopničke v svetovnem pokalu za slovenskega veleslalomista ni izšel po načrtih. Z zaostankom 2,10 sekunde se je uvrstil na deveto mesto, kar je za Kranjca še vedno odličen dosežek, drugi najboljši na veleslalomih na tem zahtevnem prizorišču v Savojskih Alpah, potem ko je bil pred enim letom sedmi. Kranjec se je še osmič na veleslalomih za svetovni pokal uvrstil v najhitrejšo deveterico.Val d'Isere je za Kranjca predstavljal popravni izpit po spodletelem nastopu na uvodnem moškem veleslalomu sezone v Beaver Creeku, ki ga je po napaki v finalu končal na 26. mestu. Tega je opravil skoraj z odliko. Po odlični Kranjčevi prvi vožnji so se pogledi že ozirali proti drugim stopničkam v svetovnem pokalu, potem ko je bil decembra lani tretji na veleslalomu v Alta Badii. Po finalu edine slovenske stopničke v Val d'Iseru ostajajo še vedno v lasti legendarnega Bojana Križaja, ki je bil decembra 1979, torej takrat, ko se Kranjec sploh še ni rodil, na veleslalomu v Val d'Iseru drugi. Edino slovensko moško veleslalomsko zmago v svetovnem pokalu je vpisal Boris Strel (Cortina d'Ampezzo, 1982). V Val d'Iseru je Marcel Hirscher poskrbel, da je znova vse po starem.

V Beaver Creeku ga je prehitel NemecStefan Luitz, ki je sicer pod drobnogledom mednarodne federacije zaradi domnevne nedovoljene pomoči med vožnjama z vdihavanjem kisika. Luitz je bil tokrat 30. Še na petem veleslalomu v Val d'Iseru je na vrhu Hirscher, osmič na zmagovalnem odru tukaj. Več veleslalomskih zmag ima na enem prizorišču le Američan Ted Ligety, šest v Kranjski Gori. Avstrijec, ki lovi svoj že rekordni osmi veliki globus za skupno zmago, je le dve zmagi oddaljen od dosežka rojakinje Annemarie Moser-Pröll(62). Lindsey Vonnima 82 zmag,Ingemar Stenmark pa 86. To je še 29. veleslalomska zmaga v svetovnem pokalu za Hirscherja. Več, 46, jih ima le Stenmark. "Zame je to najtežji veleslalom na svetu, kjer moraš ves čas držati višino in znati pravilno spuščati smuči, kompromis pa nikdar ne dopušča dobrega občutka in gladkega, tekočega smučanja. Tu sem pred devetimi leti osvojil prvo zmago, Val d'Isere je bil vedno dober zame," je bil zelo zadovoljen 29-letni Hirscher. "Nikoli si nisem mislil, da bom imel toliko zmag, sem super srečen, da mi je bilo dovoljeno, da sem bil ves ta čas zdrav," je še dodal avstrijski as.



Izidi:

1. Marcel Hirscher (Avt) 1:42,99 52,41 50,58

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:44,17 +01,18 53,61 50,56

3. Matts Olsson (Šve) 1:44,30 +01,31 53,40 50,90

4. Alexis Pinturault (Fra) 1:44,45 +01,46 53,72 50,73

5. Loic Meillard (Švi) 1:44,53 +01,54 53,77 50,76

6. Tommy Ford (ZDA) 1:44,68 +01,69 54,18 50,50

7. Marco Odermatt (Švi) 1:44,71 +01,72 54,28 50,43

8. Riccardo Tonetti (Ita) 1:44,78 +01,79 54,36 50,42

9. Žan Kranjec (Slo) 1:45,09 +02,10 53,12 51,97

10. Mathieu Faivre (Fra) 1:45,15 +02,16 54,01 51,14

...

- ni se uvrstil v 2. vožnjo: Štefan Hadalin (Slo)

- skupno (7):

1. Marcel Hirscher (Avt) 280

2. Max Franz (Avt) 238

3. Mauro Caviezel (Švi) 227

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 211

5. Henrik Kristoffersen (Nor) 210

6. Aksel Lund Svindal (Nor) 197

7. Beat Feuz (Švi) 178

8. Kjetil Jansrud (Nor) 163

9. Dominik Paris (Ita) 152

10. Matthias Mayer (Avt) 120

...

37. Klemen Kosi (Slo) 45

43. Žan Kranjec (Slo) 34

76. Boštjan Kline (Slo) 13

. Štefan Hadalin (Slo) 13

82. Martin Čater (Slo) 11

- veleslalom (2):

1. Stefan Luitz (Nem) 100

2. Marcel Hirscher (Avt) 80

3. Thomas Tumler (Švi) 60

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 50

5. Loic Meillard (Švi) 45

6. Matts Olsson (Šve) 40

7. Mathieu Faivre (Fra) 36

8. Ted Ligety (ZDA) 32

. Riccardo Tonetti (Ita) 32

10. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 26

...

14. Žan Kranjec (Slo) 34

...