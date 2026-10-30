Odločitev je padla: Rusija se vrača med hokejsko elito

Ruske hokejske reprezentance niso smele nastopati na tekmovanjih pod okriljem mednarodne zveze vse od ruskega napada na Ukrajino leta 2022. Cas je v obrazložitvi svoje odločitve navedel, da ni bilo dovolj dokazov, ki bi utemeljili varnostne pomisleke IIHF. Te je krovna zveza navedla kot glavni razlog za izključitev ruskih ekip s svojih tekmovanj.

Cas je nadalje naložil IIHF, naj Rusiji omogoči sodelovanje na petih prihajajočih turnirjih, vključno s svetovnim prvenstvom v hokeju na ledu za člane, ki bo prihodnjega maja v Nemčiji, ter svetovnim prvenstvom za ženske v Kanadi ob koncu prihodnjega leta. Na člansko SP prihodnje leto v Nemčiji je uvrščena tudi Slovenija. Ta se bo v skupini A pomerila s Švico, Finsko, Švedsko, Nemčijo, Latvijo, Avstrijo in Ukrajino.

V skupini B so Kanada, ZDA, Češka, Slovaška, Danska, Norveška, Kazahstan in Madžarska. Kako bodo v primeru že določenih skupin in sporeda vključili Rusijo, iz IIHF še niso sporočili. O nadaljnjih korakih bodo namreč javnost in vpletene deležnike obveščali sproti. Ob tem bodo lahko ruske zasedbe igrale še na mladinskem SP konec tega leta ter na obeh SP do 18 let. Odločitev Casa pa ne vpliva na prihajajoče SP za ženske, ki se naslednji petek začelo na Danskem. Tam ruske ekipe ne bo.