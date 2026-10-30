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Odločitev je padla: Rusija se vrača med hokejsko elito

Lozana, 30. 10. 2026 15.37 pred 56 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA
Ruska hokejska reprezentanca na OI 2022 v Pekingu

Ruske hokejske reprezentance bodo od te sezone znova del tekmovanj pod okriljem Mednarodne hokejske zveze (IIHF), je odločilo Mednarodno športno razsodišče (Cas). IIHF je na svoji spletni strani v sporočilu za javnost izrazil obžalovanje ob sprejeti odločitvi Casa.

Ruska hokejska reprezentanca
Ruska hokejska reprezentanca
FOTO: Profimedia

Ruske hokejske reprezentance niso smele nastopati na tekmovanjih pod okriljem mednarodne zveze vse od ruskega napada na Ukrajino leta 2022. Cas je v obrazložitvi svoje odločitve navedel, da ni bilo dovolj dokazov, ki bi utemeljili varnostne pomisleke IIHF. Te je krovna zveza navedla kot glavni razlog za izključitev ruskih ekip s svojih tekmovanj.

Cas je nadalje naložil IIHF, naj Rusiji omogoči sodelovanje na petih prihajajočih turnirjih, vključno s svetovnim prvenstvom v hokeju na ledu za člane, ki bo prihodnjega maja v Nemčiji, ter svetovnim prvenstvom za ženske v Kanadi ob koncu prihodnjega leta. Na člansko SP prihodnje leto v Nemčiji je uvrščena tudi Slovenija. Ta se bo v skupini A pomerila s Švico, Finsko, Švedsko, Nemčijo, Latvijo, Avstrijo in Ukrajino.

V skupini B so Kanada, ZDA, Češka, Slovaška, Danska, Norveška, Kazahstan in Madžarska. Kako bodo v primeru že določenih skupin in sporeda vključili Rusijo, iz IIHF še niso sporočili. O nadaljnjih korakih bodo namreč javnost in vpletene deležnike obveščali sproti. Ob tem bodo lahko ruske zasedbe igrale še na mladinskem SP konec tega leta ter na obeh SP do 18 let. Odločitev Casa pa ne vpliva na prihajajoče SP za ženske, ki se naslednji petek začelo na Danskem. Tam ruske ekipe ne bo.

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IIHF je že izrazila razočaranje nad odločitvijo Mednarodnega športnega razsodišča s sedežem v Lozani. Zveza se namreč z razsodbo ne strinja in vztraja, da so bile njene "odločitve nujne za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev ter ohranitev integritete tekmovanja". Čeprav bo krovna hokejska zveza spoštovala pristojnost Casa, pa odločitev ne odpravlja pomislekov, na katerih so temeljile prvotne ocene zveze. Razsodba namreč prinaša pomembne logistične posledice za tekmovanja, ki so že v napredni fazi priprav, piše IIHF.

"Spremembe glede udeležbe zahtevajo obsežno usklajevanje z nacionalnimi zvezami, organizacijskimi odbori in organi v državah gostiteljicah. To vključuje pregled tekmovalnih formatov, razporedov, logistike potovanj in nastanitev ter varnostnih ukrepov. Odločitve Casa ne upoštevajo praktičnih vidikov, ki jih ni mogoče uresničiti takoj," so opozorili pri IIHF. Nadalje so zapisali, da bodo nemudoma preučili potrebne korake in časovni okvir za uveljavitev razsodbe, ter da bosta "varnost vseh udeležencev in integriteta vsakega prvenstva ostali prednostni nalogi".

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KOMENTARJI3

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medvedJEkriv
30. 10. 2026 16.17
Nafto in plin raje zrihtajte !!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
-1
0 1
Nidani
30. 10. 2026 16.12
Še vedno ne vem, zakaj je dovoljeno nastopati ameriškim in izraelskim športnikom, ruskim pa ne? Ve kdo?
Odgovori
+0
2 2
kovanec
30. 10. 2026 15.57
Za kaj pod okriljem mednarodne hokejske zveze?
Odgovori
+0
1 1
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