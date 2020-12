Odločitev o obiskovalcih na SP na Pokljuki 14. decembra

"Organizacijski odbor Pokljuka je glede na trenutno zdravstveno situacijo in razvoj dogodkov v svetu čakal z odločitvijo glede načina izvedbe prvenstva,"so zapisali. Prilagojen je bil osnovni načrt, pripravljeni so bili različni scenariji in finančni načrti prireditve. Do prvenstva sta le še dobra dva meseca, zato je organizator sporočil, da bo dokončno odločitev sprejel 14. decembra 2020 in si s tem zagotovil dovolj časa za učinkovito pripravo in varno izvedbo prvenstva.

V sredini septembra je bil sicer pripravljen elaborat izvedbe prvenstva, ki je predvideval obisk do približno 12.000 obiskovalcev na dan, kot tudi realizirane vse infrastrukturne rešitve ter izbrani vsi izvajalci. Izpeljali so tudi številne promocijske aktivnosti in dve mednarodni akciji Biathlon Tour Mobil in Pokljuška hiša na letošnjem SP v biatlonu v italijanski Anterselvi.

"Na podlagi teh uspešnih akcij so predvsem tujci izkazali velik interes za obisk in ogled svetovnega prvenstva na Pokljuki, kar se je kazalo po prodanih vstopnicah in rezervacijah namestitev na Bledu, Bohinju in v okolici,"so zapisali pri organizacijskem odboru. "O nadaljnjih odločitvah bo organizator javnost redno obveščal preko množičnih medijev in digitalnih kanalov," so še dodali.