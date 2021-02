Odločitev o (štirih) dodatnih tekmah v Planici konec tedna

Kot je na novinarski konferenci potrdil predstavnik za odnose z javnostmi pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS)Tomi Trbovc, so za zdaj še vedno na mizi različni scenariji, vse je še odprto."Odločitev se bo zavlekla proti koncu tedna, saj sponzorjev v treh dneh ni enostavno prepričati, da nam namenijo dodatna sredstva. Najlažje bi bilo, če bi vse tekme, tudi morebitne dodatne, potekale na isti skakalnici, kar je tudi cenejša različica. A za zdaj so na mizi še prav vse možnosti."

Pred časom so pri SZS izpostavili najverjetnejši scenarij, da bi letalnica bratov Gorišek med 25. in 28. marcem gostila tri posamične (četrtek, petek in nedelja) ter sobotno ekipno tekmo za finale sezone, s čimer bi pod Poncami nadomestili posamično tekmo iz Vikersunda.

Direktor svetovnega pokala Sandro Pertile pa je za Val202 v Zakopanah razkril načrt Fisa za zadnja dva konca tedna sezone, po katerem bi skakalci v Planici preživeli kar dva tedna in bi imeli v Sloveniji najprej tri tekme na Bloudkovi velikanki kot generalko za nordijsko svetovno prvenstvo 2023, nato pa bi se preselili na letalnico bratov Gorišek za finale sezone.

Veliko bo odvisno od finančnega priliva nosilcev televizijskih pravic ter sodelovanja pokroviteljev. "Z minusom tega gotovo ne bomo delali, saj še minulega svetovnega prvenstva v poletih nismo pokrili. V dogovorih smo na pol poti, čaka nas še nekaj dela," je glede tega še povedal Trbovc.