Odločitev o usodi Zlate lisice preložili na petek

Po besedah Markusa Mayrjaso razmere v tem trenutku zahtevne, zato potrebujejo še nekaj več časa za dokončno odločitev o tekmi svetovnega pokala, ki je predvidena za prihodnji konec tedna. "Žal mi je za to, a danes te še nismo mogli sprejeti," je dodal prvi mož ženskega svetovnega pokala in napovedal, da bodo to storili v petek opoldne.

Kot je dodal, ne gre za eno samo stvar, ki jo je treba razmisliti, pač pa za cel paket stvari. Znova morajo govoriti z vremenoslovci, saj je napovedano vreme glavna težava. Danes so jim ti razložili, da bodo lahko bolj natančno razmere predvideli v petek, in če bodo informacije šle v pozitivno smer, je še možnost za izvedbo tekme. Mayr o odstotkih možnosti ni želel ugibati.

Poleg vremena je Mayr povedal, da tudi sneg za zdaj še ni na vseh delih proge dovolj utrjen, da bi bil pripravljen za tekmovanje, ki bi bilo varno. Kakovost snega trenutno ne zagotavlja, da bi lahko upali, da bo sneg zdržal toplo vreme, ki je napovedano, je dodal.

Generalni sekretar organizacijskega odboraSrečko Vilar je prav tako obžaloval, da morajo s potrditvijo tekme še čakati, vendar je vremenska napoved za naslednji teden zelo slaba, saj naj bi dva ali tri dni spet pihal močan južni veter. Ker bi to precej poslabšalo verjetnost organizacije tekmovanja, so trenutno v okrepljenem iskanju informacij po vsej Evropi, tudi v vodstvu Mednarodne smučarske zveze (FIS).

"Žal še nismo našli vseh odgovorov, da bi lahko mirno rekli, da lahko gremo v organizacijo tekme v Mariboru. V dodatnem dnevu bomo skušali pridobiti še vse potrebne informacije, govorim predvsem o vremenskih podatkih, ki bi nam zagotovile normalno izvedbo tekmovanja," je dejal Vilar, ki se zaveda, da gre za nepriljubljene razmere, ki pa so se v svetovnem pokalu že dogajale.

Vodja tekmovanja Mitja Dragšič je k temu dodal, da ni problematična količina snega na progi, saj je ta v dobrem stanju. Še danes so tudi dodatno zasneževali, vendar so težave z vremenom, ki naj bi prihajalo, zato je potrebno še nekaj časa za odločitev predstavnikov FIS. "Upam, da bo ta ugodna za nas," je še dodal Dragšič.

Mariborski organizatorji ob tem dodajajo, da sami za zdaj še niso navezali nobenih stikov z drugimi morebitnimi smučišči, niti s Kranjsko Goro. Za zdaj čakajo na usmeritve FIS in vodstva svetovnega pokala, podpirajo odločitve Mayrja, ki je bil vedno njihov zagovornik, še vedno pa so mogoče vse variante.

Mayr pravi, da so na vrhuncu sezone, zato si seveda želijo izpeljati tekme vsak konec tedna. Zagotovo zato imajo rezervni načrt, vendar danes še ni mogel povedati, kam bi tekmo morda lahko selili. Za zdaj si po njegovih zagotovilih predvsem prizadevajo, da bi bila tekma v Mariboru.

"Najlažje bi bilo takoj reči, da tekme tukaj ne bo, vendar mi tega ne jemljemo tako zlahka. Po drugi strani moramo zagotoviti določeno raven tekme, saj gre za svetovni pokal in javnost to od nas pričakuje," je še dejal snežni kontrolor.