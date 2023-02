Odločni Mastnak: Ni skrivnost, da želim postati svetovni prvak

Letošnjo sezono je odlično začel. V Winterbergu je zasedel drugo mesto v paralelnem slalomu, ki mu je bila do zdaj precej slabša disciplina. "Vedel sem, da sem v slalomu napredoval, a uvrstitev na stopničke je bila vseeno presenečenje. Sem pa vedel, da tega ne bom mogel ponavljati," je dejal Celjan, ki v nadaljevanju sezone ni več stal na stopničkah, še najbližje je bil v Scuolu, njegovem srečnem prizorišču tekem svetovnega pokala, ko je zasedel četrto mesto. "Od sezone sem res pričakoval nekaj več, še posebej po odličnem začetku, ko so so se mi apetiti še povečali. Toda za slabše dosežke v nadaljevanju je kriva tudi januarska bolezen, ko sem izgubil precej moči," je dejal.

"Malo snežinko že imam, želim si tudi veliko. Vse te kolajne so lepe, a rad bi postavil še piko na i z naslovom svetovnega prvaka. V Bakurianiju imam priložnost, menim, da sem dobro pripravljen, zadnji treningi so mi povsem uspeli," je pred odhodom na prizorišče dejal deskar, ki je 31. januarja praznoval 32. rojstni dan.

"Tekme so si sledile, časa za pravi trening ni bilo, rezultati pa so bili nekoliko slabši. Te tekme so bile tudi zelo zahtevne z vidika razmer, če nisi bil dober v kvalifikacijah, si težko kaj popravil, saj sta bili na večini tekem progi neenakovredni. Sem bil pa vedno blizu, tako da sem se lahko prepričal, da stika z najboljšimi nisem izgubil," Mastnak potrjuje, da si je od poolimpijske sezone obetal več.

A po zadnjih treningih se mu je razpoloženje spet dvignilo. "Po Blue Mountainu sem naredil načrt za naprej. Tega sem v celoti izpolnil, na Rogli in v Dolomitih so bile razmere za vadbo odlične, spet sem si povrnil občutke s tem pa tudi samozavest. Zadnje dneve pred tekmami mi je prav prišel počitek, tako da je vse v najlepšem redu," je dobro razpoloženje izrazil Mastnak.

V Gruziji je že bil, nastopil je na tekmi nižjega ranga, a ne na istem smučišču. Nekateri njegovi konkurenti so bili lani tudi na tekmah evropskega pokala, spoznali razmere, vendar slovenski as ne misli, da so si s tem priborili večjo prednost. "Odločale bodo malenkosti, dober dan, za kolajno bo kot vedno treba imeti tudi nekaj sreče. V krogu favoritov je 15 ali celo 20 tekmovalcev, ki nas lahko zmaga. Če bi gledali samo zadnje tekme, sam sicer ne bi bil med favoriti, a treningi, na katerih sem vadil z Nemci in Poljaki, se z njimi lahko primerjal, so vendarle pokazali drugače. Mislim, da sem hiter in verjamem, da bom to tudi dokazal," je optimistično razpoložen olimpijski podprvak.