Zimski športi

Odločni slovenski hokejisti začenjajo priprave na svetovno prvenstvo

Bled, 20. 04. 2026 18.38 pred 2 urama 3 min branja 0

Avtor:
STA
Slavje ob zadetku Nika Simšiča

Slovenska hokejska reprezentanca je z današnjim zborom v tradicionalni bazi na Bledu začela uradne priprave na letošnje največje tekmovanje, svetovno prvenstvo elitne skupine v Švici. Ekipa sicer še ni v popolni sestavi, že ta teden pa bodo hokejisti odšli na priprave na Poljsko, kjer jih čakajo tudi tri prijateljske tekme.

Začetni del priprav na Bledu bo izpustil tudi selektor Edo Terglav, ki ima še klubske obveznosti, se bo pa pridružil svojim igralcem v poljskem Tychyju, kjer bo Slovenija odigrala tri prijateljske tekme s Poljsko in Kazahstanom. Ob začetku priprav je na novinarski konferenci Hokejske zveze Slovenije tako vtise ob zboru strnil pomočnik selektorja Andrej Tavželj.

"Danes je prvi dan, ko smo se končno zbrali. Zanesljivo je drugače kot lani, ko se je ekipa dopolnjevala z mladimi igralci. Letos so imeli možnost igrati v končnici tudi ostali igralci, ki so v pogonu. Super je, da igrajo v močnih ekipah in da gredo posamezniki korak naprej," je dejal Tavželj.

"Vidi se vznemirjenje pri fantih. Trening je bilo treba kar prekiniti, ker je bilo vse na 120 odstotkih, vsi so zelo osredotočeni na to, kaj skušamo doseči. Vsi vemo, da je bila lanska sezona uspešna, lepo smo končali cikel. Letos je nova zgodba, veliko smo se naučili. Na prvenstvo je treba iti mentalno močan, nobena stvar nas ne sme premakniti. Velik poudarek bo tudi na psihološki pripravi," je še dodal Tavželj.

Andrej Tavželj
FOTO: Damjan Žibert

Poleg igralcev, ki jih je strokovni štab že poklical na priprave, Terglav in sodelavci računajo še na šesterico, ki še igra v klubih: Urban Podrekar bo prišel na Poljsko, na širšem seznamu pa so še Matic Torok, Anže Žeželj, Rok Tičar, Jan Goličič in Jon Dukarič. Na Bledu je tudi prvi vratar Lukaš Horak, ki je bil dolgo časa poškodovan in se je šele pred kratkim vrnil na led. Zato ima še poseben status, je pojasnil Tavželj.

"Trenutno gre iz dneva v dan. Malo dlje je trajalo, kot je bilo predvideno, z nami gre tudi na Poljsko, da bo na ledu, da bo delal fizioterapijo. Bomo videli, kako bo," je o Horaku dejal pomočnik selektorja. Kot je pojasnil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec, bo na Poljskem 27 igralcev, odločitev o tem, kdo bo ostal doma in koga od aktivnih bodo še čakali za SP, pa bodo sprejeli po zadnji pripravljalni tekmi 9. maja.

Slovenska moška hokejska reprezentanca do 20 let
FOTO: HZS

"Vedno je isto, tudi sam se spomnim, ko sem prišel v reprezentanco, je bil to vedno nov začetek. Sploh mladi se hočejo dokazati. Včasih je treba umiriti in 'resetirati' ter spomniti, da je le hokej," je o energiji prvi dan priprav še dodal Tavželj.

V sklopu priprav Slovence čaka pet prijateljskih tekem. Od 23. do 29. aprila bo reprezentanca gostovala v Tychyju, kjer bo 24. in 25. aprila igrala s Poljsko ter 28. aprila s Kazahstanom. V četrtek, 7. maja, bo slovenska reprezentanca na Bledu odigrala edino domačo tekmo v sklopu priprav; njen nasprotnik bo Madžarska. Dva dneva zatem pa se bodo v Celovcu pomerili še na zadnji tekmi priprav s starimi znanci Avstrijci.

hokejska reprezentanca priprave svetovno prvenstvo švica andrej tavželj

Hokejski zmaji gledajo v prihodnost: TJ Brennan ostaja v Tivoliju

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
bibaleze
Portal
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Znana Slovenca objavila nove družinske fotografije
Znana Slovenca objavila nove družinske fotografije
zadovoljna
Portal
Schumacher se bo poročil s svojim izbrancem
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
Tako sta Kaja in Karlo preživela vikend
Tako sta Kaja in Karlo preživela vikend
Svojih sivih las ne skriva več
Svojih sivih las ne skriva več
vizita
Portal
Pod nedolžno bolečino v prsih odkrili več kot 20 tumorjev
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
cekin
Portal
Hišo, ki je široka le dva koraka, prodajajo za 1,37 milijona evrov
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Bo tudi Flik pomagal Evropi zmanjšati plačilno odvisnost od ZDA?
Bo tudi Flik pomagal Evropi zmanjšati plačilno odvisnost od ZDA?
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
moskisvet
Portal
Zvezdnica v črnem usnju: trenutek, ki je dvignil temperaturo
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
dominvrt
Portal
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
okusno
Portal
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
voyo
Portal
Sanje grofov
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
