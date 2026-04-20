Odločni slovenski hokejisti začenjajo priprave na svetovno prvenstvo

Začetni del priprav na Bledu bo izpustil tudi selektor Edo Terglav, ki ima še klubske obveznosti, se bo pa pridružil svojim igralcem v poljskem Tychyju, kjer bo Slovenija odigrala tri prijateljske tekme s Poljsko in Kazahstanom. Ob začetku priprav je na novinarski konferenci Hokejske zveze Slovenije tako vtise ob zboru strnil pomočnik selektorja Andrej Tavželj.

"Danes je prvi dan, ko smo se končno zbrali. Zanesljivo je drugače kot lani, ko se je ekipa dopolnjevala z mladimi igralci. Letos so imeli možnost igrati v končnici tudi ostali igralci, ki so v pogonu. Super je, da igrajo v močnih ekipah in da gredo posamezniki korak naprej," je dejal Tavželj.

"Vidi se vznemirjenje pri fantih. Trening je bilo treba kar prekiniti, ker je bilo vse na 120 odstotkih, vsi so zelo osredotočeni na to, kaj skušamo doseči. Vsi vemo, da je bila lanska sezona uspešna, lepo smo končali cikel. Letos je nova zgodba, veliko smo se naučili. Na prvenstvo je treba iti mentalno močan, nobena stvar nas ne sme premakniti. Velik poudarek bo tudi na psihološki pripravi," je še dodal Tavželj.