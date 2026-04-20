Odločni slovenski hokejisti začenjajo priprave na svetovno prvenstvo

Začetni del priprav na Bledu bo izpustil tudi selektor Edo Terglav, ki ima še klubske obveznosti, se bo pa pridružil svojim igralcem v poljskem Tychyju, kjer bo Slovenija odigrala tri prijateljske tekme s Poljsko in Kazahstanom. Ob začetku priprav je na novinarski konferenci Hokejske zveze Slovenije tako vtise ob zboru strnil pomočnik selektorja Andrej Tavželj.
"Danes je prvi dan, ko smo se končno zbrali. Zanesljivo je drugače kot lani, ko se je ekipa dopolnjevala z mladimi igralci. Letos so imeli možnost igrati v končnici tudi ostali igralci, ki so v pogonu. Super je, da igrajo v močnih ekipah in da gredo posamezniki korak naprej," je dejal Tavželj.
"Vidi se vznemirjenje pri fantih. Trening je bilo treba kar prekiniti, ker je bilo vse na 120 odstotkih, vsi so zelo osredotočeni na to, kaj skušamo doseči. Vsi vemo, da je bila lanska sezona uspešna, lepo smo končali cikel. Letos je nova zgodba, veliko smo se naučili. Na prvenstvo je treba iti mentalno močan, nobena stvar nas ne sme premakniti. Velik poudarek bo tudi na psihološki pripravi," je še dodal Tavželj.
Poleg igralcev, ki jih je strokovni štab že poklical na priprave, Terglav in sodelavci računajo še na šesterico, ki še igra v klubih: Urban Podrekar bo prišel na Poljsko, na širšem seznamu pa so še Matic Torok, Anže Žeželj, Rok Tičar, Jan Goličič in Jon Dukarič. Na Bledu je tudi prvi vratar Lukaš Horak, ki je bil dolgo časa poškodovan in se je šele pred kratkim vrnil na led. Zato ima še poseben status, je pojasnil Tavželj.
"Trenutno gre iz dneva v dan. Malo dlje je trajalo, kot je bilo predvideno, z nami gre tudi na Poljsko, da bo na ledu, da bo delal fizioterapijo. Bomo videli, kako bo," je o Horaku dejal pomočnik selektorja. Kot je pojasnil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec, bo na Poljskem 27 igralcev, odločitev o tem, kdo bo ostal doma in koga od aktivnih bodo še čakali za SP, pa bodo sprejeli po zadnji pripravljalni tekmi 9. maja.
"Vedno je isto, tudi sam se spomnim, ko sem prišel v reprezentanco, je bil to vedno nov začetek. Sploh mladi se hočejo dokazati. Včasih je treba umiriti in 'resetirati' ter spomniti, da je le hokej," je o energiji prvi dan priprav še dodal Tavželj.
V sklopu priprav Slovence čaka pet prijateljskih tekem. Od 23. do 29. aprila bo reprezentanca gostovala v Tychyju, kjer bo 24. in 25. aprila igrala s Poljsko ter 28. aprila s Kazahstanom. V četrtek, 7. maja, bo slovenska reprezentanca na Bledu odigrala edino domačo tekmo v sklopu priprav; njen nasprotnik bo Madžarska. Dva dneva zatem pa se bodo v Celovcu pomerili še na zadnji tekmi priprav s starimi znanci Avstrijci.
