'Odpirajo se možnosti drugje, na Finskem, Norveškem, nekje se bo vedno dalo smučati'

"Za kandidaturo sem se odločil, ker sem že več kot 40 let povezan z alpskim smučanjem v Sloveniji in mi ni vseeno, kam se bo voz odpeljal," je po sredinem volilnem zboru panoge v Ljubljani dejal Janez Bijol. "Zavedam se, da me čaka zahtevno delo, a se nadejam, da bom s svojimi izkušnjami in znanjem pomagal, kar se da maksimalno. Že od leta 2017 sem v odboru panoge, zadnja tri leta sem bil bolj aktiven, zato vem, kako stvari delujejo," je še dodal 56-letni Vuzeničan. Bijol se zaveda, da je članska ekipa tista, ki je v "prvi bojni vrsti", zato je vedno v ospredju medijskega zanimanja. Ob tem pa ne gre pozabiti na podmladek. "Moja naloga je tudi ta, da mladini omogočamo normalne pogoje za razvoj in dobimo nove vrhunske smučarje," je dejal Bijol. "V starostnih kategorijah od osem do 16 let imamo registriranih 693 tekmovalcev, kar niti ni majhna baza, za njih moramo poskrbeti in jim omogočiti normalne pogoje," je dejal.

"Panoga ni v slabi finančni kondiciji, smo na pravi poti, je pa res, da stanje nikoli ni optimalno, če bi bilo mogoče zagotoviti še 100.000 oziroma 200.000 evrov, ne bi bilo nič slabega," je prepričan Bijol. Zaveda se, da bodo prihodnje obdobje v smučanju zaznamovale klimatske spremembe, na katere se bo treba ustrezno odzvati. "Kaj bo čez 10 let, nihče ne ve, upam, da bodo klimatske spremembe mogoče šle tudi v drugo smer, kot gredo sedaj," je v zvezi s tem vprašanjem dejal Bijol, ki pa se zaveda, da je trenutno stanje res slabo.

"Trenerji so me še pred volilnim zborom seznanili z res slabimi pogoji, s katerimi se trenutno soočajo smučarske ekipe, ki iščejo primerne pogoje za treninge. Slabo je na ledenikih Saas Fee v Švici in Hintertux v Avstriji, Sölden, ki bo čez 24 dni gostil uvodna veleslaloma nove sezone svetovnega pokala, je praktično suh," je naštel Bijol, ki pa ne želi že na začetku mandata predsednika obupavati. "Odpirajo se namreč možnosti drugje, na Finskem, Norveškem, nekje se bo vedno dalo smučati," je prepričan.

Bijol, ki vodi uspešno družinsko podjetje, je tudi sam kot osnovnošolec tekmoval v alpskem smučanju, z nadaljevanjem šolanja je tekmovalno smučanje opustil, pozneje pa je smučarsko znanje prenašal svojim otrokom.