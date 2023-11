Odpoved moškega smuka pod Matterhornom

Alpski smučarji so izpeljali le prvega od skupno treh uradnih treningov smuka na tej novi progi v svetovnem pokalu, prvi čezmejni, ki se začne v Švici v Zermattu in konča v Italiji v Cervinii. V nedeljo je na sporedu še en moški smuk. Vremenska napoved ni obetavna, meteorologi ne napovedujejo izboljšanja vremena. Proga Gran Becca je druga najdaljša v svetovnem pokalu s 3,8 km, sicer pa najvišje ležeča. Tekma bo, če jo bodo izpeljali, prva v svetovnem pokalu, ki se bo začela v eni državi in končala v drugi, saj poteka ob švicarsko-italijanski meji pod slovitim Matterhornom.

Če bo vreme motilo spored konec tedna, je po besedah organizatorjev mogoč tudi ponedeljkov nadomestni termin. Vendar pa je tudi za začetek tedna napovedano novo sneženje.

Prvi trening, edinega, ki so ga izpeljali, je v sredo dobil Avstrijec Otmar Striedinger. Od štirih Slovencev na prizorišču je najboljši izid zabeležil Nejc Naraločnik z 28. časom. Na startu so bili tudi Miha Hrobat, Martin Čater in Rok Ažnoh. Mnogi tekmovalci proge niso izpeljali pravilno zaradi izpuščenih vratc, med njimi tudi vsi štirje Slovenci. Ker je moški veleslalom v Söldnu zaradi močnega vetra odpadel, bo Zermatt–Cervinia, če bo vreme dopuščalo, prvi tekmovalni preizkus moškega svetovnega pokala v tej sezoni.

Alpske smučarke, med njimi Ilko Štuhec, smukaška premiera pod Matterhornom čaka prihodnji teden. Lanski štirje smuki na tem prizorišču, dva moška in dva ženska, so odpadli zaradi pomanjkanja snega.