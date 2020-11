Odpoved nordijskega SP malo verjetna

Kot je dejal predsednik DSV Franz Steinle, so kljub aktualnim težavam s pandemijo novega koronavirusa optimistični in za zdaj kratkoročni scenariji ne predvidevajo sprememb. Možnosti, da SP ne bi bilo, pa je označil kot zelo majhne. "Optimistično gledamo v prihodnost," je dejal prvi mož nemške zveze. Trenutni scenarij predvideva tudi omejeno število gledalcev, na stadionu za smučarski tek bi jih lahko bilo največ 2000, na tribunah pod skakalnicami pa 2500. Steinle je na videokonferenci sto dni pred predvidenim začetkom SP tudi pojasnil, da tako velikih tekmovanj ni enostavno prestavljati, saj jih obvezujejo pogodbe s krovno zvezo Fis in pokrovitelji.

Dodal je še, da bodo kot testni dogodek za izvedbo SP v koronskem času uporabili tudi preizkušnjo skakalne novoletne turneje v Oberstdorfu konec leta. Tudi na tej tekmi naj bi ogled dovolili 2500 navijačem.