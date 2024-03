Odpoved Pokala Vitranc s finančnimi posledicami

Alpski smučarji so ostali brez odločilnih tekem v veleslalomu in slalomu pred finalom sezone, ljubitelji zimskih športov so ostali brez užitka ob gledanju najboljših smučarjev na svetu, poznal se bo izpad pri oglaševanju, glas o Sloveniji se ne bo razširil po svetu več deset milijonom gledalcev pred televizijskimi in drugimi zasloni, ki bi sicer spremljali smučarske boje, Kranjska Gora pa je ostala tudi brez prihodkov od prodaje vstopnic in oddanih zasebnih in hotelskih sob.

Kljub odpovedi Kranjska Gora s poligonom v Podkorenu ostaja eno najbolj zanesljivih prizorišč svetovnega pokala. Odpovedi so že bile, večina pa jih je bila še pred selitvijo Pokala Vitranc v Podkoren in spremembo termina na marec z decembrsko-januarskega. Nazadnje so zaradi z vremenom pogojenih težav in razmer Pokal Vitranc odpovedali pred več kot dvema desetletjema.

Ob tem je treba poudariti eno izjemo. Pred štirimi leti je bila Kranjska Gora marca pripravljena na prihod alpskih smučarjev z brezhibno pripravljeno progo ter ob optimalnem vremenu, a so tekmovanje morali odpovedati. Razlog odpovedi je bil povezan s pandemijo novega koronavirusa, ko se je znotraj svetovnega pokala za moške razširila potencialna nevarnost prenosa virusa.