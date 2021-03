Odpovedana tudi oba superveleslaloma, globusa Švicarki in Avstrijcu

Vodja smučarskih tekmovanj Markus Waldner je tako bil po 11. uri priseljen oba superveleslaloma odpovedati. Zaradi slabega vremena, megle v zgornjem delu, sneženja in velikih količin novega snega, ki so ga še danes z lopatami in teptalnikom odstranjevali s proge, niso izpeljali obeh smukov, moškega in ženskega, ki sta bila na sporedu v sredo. Isti scenarij pa se je odvil tudi danes, ko sta bila na sporedu superveleslaloma. Ker gre za finale sezone, tekem ne bodo nadomeščali.

Brignonejeva je sicer morala predati skupno zmago, ki jo je osvojila v sezoni 2019/20. Najboljši v tej zimi sta Gut-Behramijeva in Slovakinja Petra Vlhova . Vlhova vodi s prednostjo 96 točk pred Švicarko, na roko pa so ji šle tudi odpovedi, njena švicarska izzivalka namreč ne vozi slalomov.

Superveleslalomski globus je bil oddan že pred finalom v Lenzerheideju. Osvojila ga je svetovna prvakinja v tej disciplini domačinka Lara Gut-Behrami . Švicarka letos ni pustila veliko dvomov o tem, kdo je superveleslalomska kraljica ter je povsem upravičeno postala lastnica še tretjega superveleslalomskega globusa po letih 2014 in 2016.

Pri moških boj za superveleslalomski globus še ni bil odločen pred Lenzerheidejem. V najboljšem položaju je bil Avstrijec Vincent Kriechmayr, ki si je zagotovil prednost 83 točk pred Švicarjem Marcom Odermattom. In to je po odpovedi tudi "ubranil". Avstrijec je dobil superveleslaloma v Kitzbühelu in Garmischu, v Cortini d'Ampezzo pa je osvojil naslova svetovnega prvaka tako v smuku kot v superveleslalomu. Zadnji superveleslalom je pripadel Odermattu, Kriechmayr je bil tretji, s čimer se je odločitev za malenkost zamaknila. Odermatt je kandidat tudi za veliki kristalni globus. Za Francozom Alexisom Pinturaultom zaostaja zgolj 31 točk.

Slovenci v superveleslalomu niso bili del najboljše petindvajseterice. Maruša Ferk je kot najboljša Slovenka sezono seštevku discipline končala na 29. mestu, najboljši Slovenec Miha Hrobat pa je bil 37.

Mala kristalna globusa za smukaški seštevek sta osvojila Italijanka Sofia Goggia in Švicar Beat Feuz.

Po odpovedanih superveleslalomih in smukih bodo na sporedu le še individualne preizkušnje v tehničnih disciplinah, slaloma in veleslaloma, v soboto in nedeljo. V petek je na sporedu ekipni paralelni veleslalom.