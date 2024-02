Odpovedali tudi drugi ženski superveleslalom v Val di Fassi

"Zaradi obilnega sneženja ponoči in trenutnih razmer na stezi so se organizatorji odločili, da današnjo tekmo odpovejo," je na Telegramu zapisal predstavnik Mednarodne smučarske zveze (Fis), poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na startnem seznamu tekem v Val di Fassi je bila tudi Slovenka Ilka Štuhec. Alpske smučarke se bodo zdaj preselile na Norveško, kjer bosta konec naslednjega tedna v Kvitfjellu na sporedu smuk in superveleslalom za točke svetovnega pokala.

Pred finalom sezone v Saalbachu v Avstriji smučarke nato čaka le še postanek na Švedskem v Areju, ki bo 9. in 10. marca gostil tekmi v veleslalomu in slalomu. Tam se bo po napovedih karavani pridružila ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin, ki je zaradi poškodbe, to je staknila konec januarja pri padcu na smuku v Cortini d'Ampezzo, izpustila odločilni del sezone v boju za veliki kristalni globus.

Med odsotnostjo Shiffrinove je pobudo prevzela 32-letna Švicarka Lara Gut-Behrami, ki osem tekem pred koncem vodi v seštevku zime z naskokom 1414 točk. Shiffrinova na drugem mestu skupnega seštevka zaostaja 205 točk.