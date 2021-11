Odpovedan moški superveleslalom v Lake Louisu

Avstrijci so slavili dvojno zmago. Rojak Mayerja Vincent Kriechmayr je končal na drugem mestu. Zmagovalec smukaškega seštevka v minuli zimi Švicar Beat Feuz je sezono odprl s tretjim mestom. Martin Čater in Miha Hrobat sta ostala brez točk. Čater je končal na 33. mestu, Hrobat je bil 50.

Zaradi neugodnega vremena s sneženjem so odpovedali tudi petkov moški smuk. Edina tekma, ki so jo izpeljali, je bil sobotni smuk, na katerem je slavil Avstrijec Matthias Mayer , za slovenski najboljši dosežek je poskrbel Boštjan Kline z 11. mestom.

Moški se bodo zdaj preselili v Beaver Creek, kjer bodo kar štiri tekme, saj bodo na progi Ptic roparic izpeljali tudi odpovedani smuk iz Lake Louisa. Spored moških tekem v prihodnjem tednu se bo začel v četrtek s superveleslalomom. Ta disciplina bo na sporedu tudi v petek, v soboto in nedeljo pa bosta še dva smuka. Edini uradni preizkus smukaške proge bo v sredo.

Lake Louise bo ob koncu prihodnjega tedna gostil karavano alpskih smučark. Ilko Štuhec, ki je v Lake Louisu dvakrat zmagala, tekme čakajo 3., 4. in 5. decembra.

Tudi v Killingtonu, kjer so na sporedu ženske tekme, so alpske smučarke zaradi močnega vetra ostale brez sobotnega veleslaloma. Vsa tekmovanja v Severni Ameriki so lani odpovedali zaradi pandemije covida-19.