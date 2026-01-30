Naslovnica
Zimski športi

Odpovedan tudi prvi trening smuka za moške v Crans-Montani

Crans Montana, 30. 01. 2026 14.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Crans Montana

Po odpovedi smukaške tekme svetovnega pokala za ženske v Crans-Montani je bil v petek odpovedan tudi trening smuka za moške v tem švicarskem zimskem športnem središču. Kot razlog so navedli neugodne vremenske razmere.

V soboto je načrtovan še en trening, v nedeljo pa je predvidena zadnja tekma pred začetkom zimskih olimpijskih iger. Na startnem seznamu prvega preizkusa proge sta bila tudi Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater.

Preberi še Po padcu Lindsey Vonn smuk v Crans-Montani odpovedan

Kljub odpovedi ženskega smuka za točke svetovnega pokala je sporedu ženski superveleslalom. Ta bo po načrtih v soboto. Na njem bo nastopila tudi Slovenka Ilka Štuhec.

Preberi še Prekinitev smuka v Švici: 'Varnost tekmovalk je glavna prioriteta'
