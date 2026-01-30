Odpovedan tudi prvi trening smuka za moške v Crans-Montani

V soboto je načrtovan še en trening, v nedeljo pa je predvidena zadnja tekma pred začetkom zimskih olimpijskih iger. Na startnem seznamu prvega preizkusa proge sta bila tudi Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater.
Kljub odpovedi ženskega smuka za točke svetovnega pokala je sporedu ženski superveleslalom. Ta bo po načrtih v soboto. Na njem bo nastopila tudi Slovenka Ilka Štuhec.
