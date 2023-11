Odpovedan tudi drugi moški smuk pod Matterhornom

"Zaradi obilnega sneženja, ki se je začelo zgodaj zjutraj, in močnega vetra, ob upoštevanju današnje napovedi in zaradi zagotavljanja varnosti vseh," so odločitev o odpovedi smuka obrazložili tekmovalna žirija in organizatorji tega tekmovanja. Alpski smučarji so tako ostali brez treh uvodnih tekem svetovnega pokala. Zaradi močnega vetra so konec oktobra že prekinili in nato odpovedali moško veleslalomsko uverturo v Söldnu v Avstriji.

Smukači bodo morali počakati na začetek ameriških preizkušenj v Beaver Creeku z dvema smukoma in superveleslalomom od 1. do 3. decembra. Gurgl v Avstriji bo prihodnjo soboto gostil slalom, ki bo tako pomenil tekmovalni uvod svetovnega pokala za moške.

Alpske smučarke, med njimi Ilko Štuhec, smukaška premiera pod Matterhornom čaka prihodnji teden. Lanski štirje smuki na tem prizorišču, dva moška in dva ženska, so odpadli zaradi pomanjkanja snega.