Odpovedan tudi drugi moški superveleslalom v Courchevelu

Območje francoskih Alp je ob koncu tedna zajela napovedana sprememba vremena, ki je prinesla sneženje, meglo in slabo vidljivost. Sneženje je zmehčalo tudi progo, zato tekmovanja v superveleslalomu niso mogli izpeljati že v soboto, ko je bil na sporedu odpovedani superveleslalom iz Garmisch-Partenkirchna.

"Zaradi novozapadlega snega na progi nismo mogli zagotoviti varnosti, zato smo bili prisiljeni odpovedati tekmo," so danes zjutraj sporočili iz Mednarodne smučarske zveze (FIS).

Odpoved obeh superveleslalomov pomeni, da si je Odermatt zagotovil četrti zaporedni mali kristalni globus za zmago v superveleslalomskem seštevku zime. Pred Avstrijcem Vincentom Kriechmayrjem ima neulovljivih 158 točk prednosti, na sporedu pa je le še finalna tekma v Kvitfjellu ter na voljo 100 točk v tej disciplini.

Marco Odermatt si je predčasno zagotovil tudi zaporedni peti veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku ter tretji zaporedni smukaški seštevek. Ostaja tudi v igri za peti zaporedni veleslalomski globus, ko bo na Norveškem branil 48 točk prednosti pred Brazilcem Lucasom Pinheirom Braathenom.