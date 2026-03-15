Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Odpovedan tudi drugi moški superveleslalom v Courchevelu

Courchevel, 15. 03. 2026 09.23 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Courchevel

Organizatorji so bili prisiljeni odpovedati tudi drugi moški superveleslalom za svetovni pokal v alpskem smučanju v Courchevelu. Karavana alpskih smučarjev se bo po Franciji preselila na Norveško, kjer bodo na sporedu finalne tekme sezone, tekem zato ne bodo nadomeščali. Mali kristalni globus v seštevku discipline je osvojil Švicar Marco Odermatt.

Marco Odermatt
Marco Odermatt
FOTO: Profimedia

Območje francoskih Alp je ob koncu tedna zajela napovedana sprememba vremena, ki je prinesla sneženje, meglo in slabo vidljivost. Sneženje je zmehčalo tudi progo, zato tekmovanja v superveleslalomu niso mogli izpeljati že v soboto, ko je bil na sporedu odpovedani superveleslalom iz Garmisch-Partenkirchna.

"Zaradi novozapadlega snega na progi nismo mogli zagotoviti varnosti, zato smo bili prisiljeni odpovedati tekmo," so danes zjutraj sporočili iz Mednarodne smučarske zveze (FIS).

Odpoved obeh superveleslalomov pomeni, da si je Odermatt zagotovil četrti zaporedni mali kristalni globus za zmago v superveleslalomskem seštevku zime. Pred Avstrijcem Vincentom Kriechmayrjem ima neulovljivih 158 točk prednosti, na sporedu pa je le še finalna tekma v Kvitfjellu ter na voljo 100 točk v tej disciplini.

Marco Odermatt si je predčasno zagotovil tudi zaporedni peti veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku ter tretji zaporedni smukaški seštevek. Ostaja tudi v igri za peti zaporedni veleslalomski globus, ko bo na Norveškem branil 48 točk prednosti pred Brazilcem Lucasom Pinheirom Braathenom.

Miha Hrobat
Miha Hrobat
FOTO: Profimedia

Odpoved obeh superveleslalomov je slaba novica za slovenska tekmovalca. Miha Hrobat in Martin Čater sta ostala brez boja za točke svetovnega pokala v tej disciplini in s tem tudi brez možnosti, da bi se prebila med 25 najboljših, ki se bodo v Lillehammerju merili na še eni tekmi.

Hrobat je v seštevku discipline končal na 31. mestu, z 31 osvojenimi točkami. Čater letos ni osvojil niti ene superveleslalomske točke. Bosta pa tako Hrobat in Čater nastopila na finalnem smuku, saj sta v petek na edini izpeljani tekmi v Courchevelu z izidoma sezone, 7. oziroma 8. mestom, potrdila 20. oziroma 25. mesto v smukaškem seštevku.

courchevel superveleslalom odermatt vremenske razmere hrobat čater

1308 točk: Kopitar ob porazu postal veliki rekorder kraljev

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564