Odpovedani smuk bodo nadomestili v Banskem

Pogled na zaključek proge v Val d'Iseru, kjer so v decembru ostali brez tekem za svetovni pokal.

Zaradi slabih vremenskih pogojev so v Val d'Iseru 21. in 22. decembra odpovedali tako alpsko kombinacijo, ki je ne bodo nadomeščali, kot smuk. V Banskem, kjer se bodo alpske smučarke ustavile konec januarja, bo tako po novem poleg že predvidenega smuka in superveleslaloma zdaj na sporedu še druga smukaška preizkušnja, je odločila Mednarodna smučarska zveza (Fis).

Smučarke tekme hitrih disciplin čakajo tudi ta konec tedna v avstrijskem Altenmarktu, kjer je poleg smuka in superveleslaloma predvidena tudi kombinacija.