Odšel je Prevc, prihajajo spremembe: Senzorji in novo vrednotenje telemarka

Na srečanjih podkomitejev za smučarske skoke v Pragi sredi aprila in zdaj še komiteja za smučarske skoke v Portorožu minuli teden so začrtali smer za prihodnost smučarskih skokov.

"Ta korak je še en, ki smo ga naredili v smeri, da zagotovimo visoko pošten šport. Močno verjamemo v priložnost, da smučarski skoki napredujejo in so spektakularni, atraktivni in obenem čustveni za gledalce. Vse te besede so strogo povezane z zagotovitvijo enakovrednih razmer in poštene igro za vse. Zelo sem vesel te nove priložnosti," je pojasnil direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile.

V prihodnje bo večjo težo dobil tudi pravilno izvedeni doskok v tehniki telemark. Skupna ocena pri smučarskih skokih je sestavljena iz dolžine leta, kompenzacijskih točk za jakost vetra in višino zaletišča ter točk, ki jih skakalci prejmejo ob doskoku. Najbolj idealno je, če tekmovalci zaključijo skok v telemark. Kar se bo poslej še bolj upoštevalo pri oceni.

Sodniki bodo odšteli tri točke (prej dve), če tekmovalec ne bo izvedel pravilnega skoka v tehniki telemark.

Na željo tekmovalcev so vnesli tudi možnost, po kateri bi lahko v bodoče izjemoma izpeljali tudi pet krogov smučarskih poletov v enem dnevu. Prej je bilo število zaradi varnosti omejeno na štiri. Večina športnikov je bila za podaljšanje.

Želja je, da bi se ženska in moška tekmovanja vedno bolj povezovala. V prihajajoči zimi bodo le manjše spremembe zaradi že dokončanega načrtovanja, srednjeročno pa so si začrtali cilj z uvedbo skupnega koledarja z enim vodstvom tekmovanja.

"Ženski smučarski skoki imajo velik potencial za razvoj. Prepričani smo, da bo združitev odmevnosti in izkoriščanje velike pozornosti moških smučarskih skokov izjemno povečala vrednost ženskih smučarskih skokov. Odlična priložnost za doseganje višjega zanimanja," je prepričan Pertille.

Vse spremembe bodo šle še v potrjevanje na zasedanju predsedstva Fis junija v okviru skupščine v Reykjaviku na Islandiji.