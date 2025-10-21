Svetli način
Zimski športi

Odštevanje do Söldna: Veliko smo smučali s konkurenco, tako da vemo, kje smo

Sölden, 21. 10. 2025 09.32 | Posodobljeno pred 22 minutami

Najboljši veleslalomisti in veleslalomistke že odštevajo dneve do uvoda v olimpijsko sezono na ledeniku v Söldnu. Na tradicionalnem uvodu v sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju bo nastopilo pet Slovencev.

Slovenski dres si bodo konec tedna, v soboto bo na sporedu ženski veleslalom s pričetkom prve vožnje ob 10. uri, finalne pa ob 13. uri, v nedeljo pa z enakim urnikom moški, nadeli Žan Kranjec, Miha Oserban, Ana Bucik Jogan, Andreja Slokar in Neja Dvornik.

Matjaž Šarabon
Matjaž Šarabon FOTO: Damjan Žibert

Svojo pripravljenost in načrte za uvodno tekmo in celotno sezono so na novinarski konferenci razkrili Kranjec, Dvornik ter vodja panoge Matjaž Šarabon in trenerja Miha Verdnik ter Aleš Valenti. Odsotni sta bili Ana Bucik Jogan, ki je zbolela, a bo v soboto nared za tekmovanje, in Andreja Slokar, ki je na treningu v tujini. 

"Fanta sta dobro pripravljena za prvo tekmo. V sklepnem delu priprav smo šli korak naprej. Pred tem smo dajali poudarek na natančnosti izvedb, sedaj pa smo se poskušali že približati tekmovalnemu ritmu. To nam je kar dobro uspelo. Tudi Miha se je zelo dobro znašel na zahtevnih razmerah, ki so podobne tekmam svetovnega pokala, in zato smo ga tudi vključili v ekipo za Sölden, saj si zasluži priložnost. V zadnjem tednu smo kar veliko smučali s konkurenco, tako da vemo, kje smo v primerjavi z njimi," je le nekaj dni pred uradnim začetkom sezone dejal glavni trener moške ekipe Miha Verdnik

Miha Verdnik
Miha Verdnik FOTO: Damjan Žibert

"Lani sem zaključil z boljšimi občutki in naredil kar nekaj sprememb na materialu. Potem sem to prenesel v novo sezono in naredil še nekaj malih popravkov. Počutim se dobro, smučam dobro in se veselim prvih tekem," sporoča Žan Kranjec

"Zelo vesel sem priložnosti nastopa v Söldnu. Imeli smo že dva dni treninga tam. Gre za nek nov teren, ki sem ga solidno osvojil. Sem zelo motiviran, saj gre za prvo tekmo v sezoni in si želim pokazati, kaj znam," pa je povedal najmlajši član alpincev Miha Oserban.

Žan Kranjec
Žan Kranjec FOTO: Damjan Žibert

Spomnimo, Kranjec je lansko ledeniško uverturo končal na šestem mestu. V Söldnu je že tekmoval vrhunsko in bil na stopničkah.

