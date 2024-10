Steen Olsen zdržal pritisk in 'osvojil' Sölden, Kranjec na koncu 6.

Veleslalomski prolog 59. sezone svetovnega pokala je že takoj na začetku postregel s presenetljivim razpletom. Prvemu na startu prve vožnje, najboljšemu smučarju in veleslalomistu v pretekli sezoni Švicarju Marcu Odermattu , se je pripetila redka napaka, zašel je iz linije in se ni več mogel rešiti. Odermatt je vpisal redko ničlo.

Švicar je bil veliki favorit za tretjo zaporedno zmago na veleslalomu, s katerim se tradicionalno odpira sezona tekmovanja v alpskem smučanju na najvišji ravni. Lanski moški söldenski prolog je odpadel, Odermatt pa je nazadnje zmagal v letih 2021 in 2022.

Po petletnem premoru se je v tekmovalno smučanje vrnil osemkratni skupni zmagovalec svetovnega pokala Avstrijec Marcel Hirscher, ki nastopa pod nizozemsko zastavo, saj je po mami Nizozemec. Hirscher je nastopil s številko 34 ter se zavihtel v finale. Z zaostankom 2,29 sekunde je vpisal 28. čas.

Nastopil je še en povratnik v karavano po 19 mesečnem premoru Lucas Pinheiro Braathen, ki ne tekmuje več pod norveško, ampak brazilsko zastavo. Braathen je v Söldnu slavil leta 2020, Hirscher pa je zmagal pred desetimi leti. Braathen je nastopil s številko 41 ter se zavihtel na 19. mesto (+1,68) v prvi vožnji.

Svetovni pokal, moški veleslalom (Sölden), 1. vožnja, vrstni red:

1. A. STEEN OLSEN NOR 1:04,31

2. F. ZUBČIĆ HRV +0,02

3. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,08

4 T. TUMLER ŠVI +0,42

5. A. L. MCGRATH NOR +0,50

6. Ž. KRANJEC SLO +0,68

7. R. HAASER AVT +0,71

8 L. DI ALIPRANDINI ITA +0,76

9. R. RADAMUS ZDA +0,92

10. T. FAVROT FRA +1,00

Odstop: Odermatt, Meillard (ni startal), Brennsteiner, Feller ...