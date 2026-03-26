Mojstri letenja polni hvale na račun planiških organizatorjev

Domen Prevc je s kvalifikacijskim skokom, dolgim 234,5 metra, poskrbel za navdušenje v izteku planiške velikanke, kjer so, kot je to za četrtek že običajno, prevladovali osnovnošolci z vseh koncev in krajev Slovenije.

Vendar najboljša daljava kvalifikacij ni bila dovolj za zmago, saj je prvega skakalca te zime za 2,2 točki prehitel Anže Lanišek. Pristal je pri 211 metrih, a z nižjega naleta in v bistveno zahtevnejših pogojih.

Prav neugodno vreme je krojilo razplet kvalifikacij. Obilno sneženje je zmehčalo doskočišče, zaradi česar so organizatorji odpovedali drugi trening. Maratonska prva serija treninga pa je trajala več kot dve uri.

"Najpomembneje je, da je bil skok 'pravi'. Našel sem pravi počep in naredil pravo stvar na mizi. Ko se bodo poklopili še pogoji, bo verjetno šlo še precej dlje. Začetek je obetaven," je bil po zmagi v kvalifikacijah, s katero je prevzel vodstvo v seštevku "Planica 7", zadovoljen Lanišek.

Tudi sam je na vrhu letalnice tokrat prebil bistveno več časa kot običajno. "V kvalifikacijah to ni bila težava, ampak na treningu sem bil vsaj eno uro na vrhu," je pojasnil.