Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Mojstri letenja polni hvale na račun planiških organizatorjev

Planica, 26. 03. 2026 14.33

Avtor:
Jakob Batič
Četrtkove kvalifikacije v Planici

Najboljši smučarski skakalci na svetu so za zaključek sezone tradicionalno zbrani v Planici, kjer je dobrih deset tisoč navijačev v kvalifikacijah videlo zmago Anžeta Laniška pred Domnom Prevcem. Priljubljeni "žaba" je skočil v sila zahtevnih razmerah, ki so celoten dopoldan krojile dogajanje. Prav zato so si organizatorji s strani skakalcev prislužili številne pohvale.

Domen Prevc je s kvalifikacijskim skokom, dolgim 234,5 metra, poskrbel za navdušenje v izteku planiške velikanke, kjer so, kot je to za četrtek že običajno, prevladovali osnovnošolci z vseh koncev in krajev Slovenije.

Vendar najboljša daljava kvalifikacij ni bila dovolj za zmago, saj je prvega skakalca te zime za 2,2 točki prehitel Anže Lanišek. Pristal je pri 211 metrih, a z nižjega naleta in v bistveno zahtevnejših pogojih.

Prav neugodno vreme je krojilo razplet kvalifikacij. Obilno sneženje je zmehčalo doskočišče, zaradi česar so organizatorji odpovedali drugi trening. Maratonska prva serija treninga pa je trajala več kot dve uri.

"Najpomembneje je, da je bil skok 'pravi'. Našel sem pravi počep in naredil pravo stvar na mizi. Ko se bodo poklopili še pogoji, bo verjetno šlo še precej dlje. Začetek je obetaven," je bil po zmagi v kvalifikacijah, s katero je prevzel vodstvo v seštevku "Planica 7", zadovoljen Lanišek.

Tudi sam je na vrhu letalnice tokrat prebil bistveno več časa kot običajno. "V kvalifikacijah to ni bila težava, ampak na treningu sem bil vsaj eno uro na vrhu," je pojasnil.

Prevc in Zajc organizatorjem delila komplimente

Prevc je posebej pohvalil delo organizatorjev. "Že prvi dan so imeli res zahtevno nalogo. Vsa čast vsem organizatorjem, da so to sploh izpeljali. Marsikdo ni verjel, da jim bo tako uspelo," je izpostavil prvi skakalec zime, ki se še vedno bori tudi za naziv najboljšega letalca.

Po treh posamičnih tekmah v poletih je v vodstvu Avstrijec Stephan Embacher s 15 točkami prednosti, kar obeta tesno borbo vse do velikega finala sezone v nedeljo.

Organizatorji so svoje delo opravili z odliko, so v en glas poudarjali skakalci.
FOTO: Damjan Žibert

Z 20. rezultatom dneva je bil zadovoljen tudi Timi Zajc, ki je pristal pri 208,5 metra. "Razmere so bile težke, malce je nagajal veter, naletaval je sneg. Letalnica je v vrhunskem stanju. Glede na razmere je zares dobro pripravljena, še posebej v kvalifikacijah, tako da sem zares užival," je dejal.

Prav zavoljo spremenljivih razmer kakšnih posebnih zaključkov po kvalifikacijah ne gre delati, je nadaljeval Zajc in zaključil z napovedjo, da bo za odmevno uvrstitev treba leteti okoli 240 metrov.

Lanišek lahko poleti na zmagovalni oder

29-letnik ima pred zadnjima posamičnima preizkušnjama sezone še vedno realno možnost, da se uvrsti med najboljše tri v skupnem seštevku. Trenutno je sedmi, za tretjim Danielom Tschofenigom pa zaostaja za povsem ulovljivih 96 točk.

Kljub temu Lanišek pravi, da bo ta konec tedna bolj kot rezultat lovil dobre občutke, ki jih letos še zdaleč ni bilo toliko, kot bi lahko sklepali po rezultatih: "Sezona rezultatsko ni slaba, ampak po občutkih je kar precej nihala."

Začel jo je odlično, saj je z zmagama v Falunu in Ruki konec novembra prevzel vodstvo v skupnem seštevku, nato pa ga je v Wisli prehitel v tej sezoni nedotakljivi Domen Prevc. "Želim si biti kakovosten in se imeti dobro. Že celotna sezona je toplo-hladna, zato si res želim, da uživam v tem, kar delam," je Lanišek strnil misli pred petkovo preizkušnjo.

Od Slovencev sta se nanjo skozi kvalifikacijsko sito prebila še Rok Oblak in Žak Mogel. Nastop na tekmi pa je za rep ujel tudi poljski veteran Kamil Stoch, ki pri 37 letih končuje svojo kariero.

planica kvalifikacije odzivi domen prevc anže lanišek

Korupcijska afera na Hrvaškem: vila na Ibizi in 500.000 evrov vredne torbice

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To nenavadno ime je izbral za svojega sina
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Kako naučiti otroka razlikovati levo in desno? Preprost trik, ki deluje
Kako naučiti otroka razlikovati levo in desno? Preprost trik, ki deluje
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
zadovoljna
Portal
Šok: Ena izmed tekmovalk nepričakovano zapustila šov
To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije
To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
vizita
Portal
Mislili so, da pretirava, potem pa so ji odkrili štiri bolezni
Kako se rešiti zaprtja
Kako se rešiti zaprtja
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
cekin
Portal
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
moskisvet
Portal
Največja nevarnost umetne inteligence ni izguba služb, opozarjajo strokovnjaki
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
dominvrt
Portal
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
okusno
Portal
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
voyo
Portal
Rocky 2
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615