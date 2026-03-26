Mojstri letenja polni hvale na račun planiških organizatorjev

Domen Prevc je s kvalifikacijskim skokom, dolgim 234,5 metra, poskrbel za navdušenje v izteku planiške velikanke, kjer so, kot je to za četrtek že običajno, prevladovali osnovnošolci z vseh koncev in krajev Slovenije.
Vendar najboljša daljava kvalifikacij ni bila dovolj za zmago, saj je prvega skakalca te zime za 2,2 točki prehitel Anže Lanišek. Pristal je pri 211 metrih, a z nižjega naleta in v bistveno zahtevnejših pogojih.
Prav neugodno vreme je krojilo razplet kvalifikacij. Obilno sneženje je zmehčalo doskočišče, zaradi česar so organizatorji odpovedali drugi trening. Maratonska prva serija treninga pa je trajala več kot dve uri.
"Najpomembneje je, da je bil skok 'pravi'. Našel sem pravi počep in naredil pravo stvar na mizi. Ko se bodo poklopili še pogoji, bo verjetno šlo še precej dlje. Začetek je obetaven," je bil po zmagi v kvalifikacijah, s katero je prevzel vodstvo v seštevku "Planica 7", zadovoljen Lanišek.
Tudi sam je na vrhu letalnice tokrat prebil bistveno več časa kot običajno. "V kvalifikacijah to ni bila težava, ampak na treningu sem bil vsaj eno uro na vrhu," je pojasnil.
Prevc in Zajc organizatorjem delila komplimente
Prevc je posebej pohvalil delo organizatorjev. "Že prvi dan so imeli res zahtevno nalogo. Vsa čast vsem organizatorjem, da so to sploh izpeljali. Marsikdo ni verjel, da jim bo tako uspelo," je izpostavil prvi skakalec zime, ki se še vedno bori tudi za naziv najboljšega letalca.
Po treh posamičnih tekmah v poletih je v vodstvu Avstrijec Stephan Embacher s 15 točkami prednosti, kar obeta tesno borbo vse do velikega finala sezone v nedeljo.
Z 20. rezultatom dneva je bil zadovoljen tudi Timi Zajc, ki je pristal pri 208,5 metra. "Razmere so bile težke, malce je nagajal veter, naletaval je sneg. Letalnica je v vrhunskem stanju. Glede na razmere je zares dobro pripravljena, še posebej v kvalifikacijah, tako da sem zares užival," je dejal.
Prav zavoljo spremenljivih razmer kakšnih posebnih zaključkov po kvalifikacijah ne gre delati, je nadaljeval Zajc in zaključil z napovedjo, da bo za odmevno uvrstitev treba leteti okoli 240 metrov.
Lanišek lahko poleti na zmagovalni oder
29-letnik ima pred zadnjima posamičnima preizkušnjama sezone še vedno realno možnost, da se uvrsti med najboljše tri v skupnem seštevku. Trenutno je sedmi, za tretjim Danielom Tschofenigom pa zaostaja za povsem ulovljivih 96 točk.
Kljub temu Lanišek pravi, da bo ta konec tedna bolj kot rezultat lovil dobre občutke, ki jih letos še zdaleč ni bilo toliko, kot bi lahko sklepali po rezultatih: "Sezona rezultatsko ni slaba, ampak po občutkih je kar precej nihala."
Začel jo je odlično, saj je z zmagama v Falunu in Ruki konec novembra prevzel vodstvo v skupnem seštevku, nato pa ga je v Wisli prehitel v tej sezoni nedotakljivi Domen Prevc. "Želim si biti kakovosten in se imeti dobro. Že celotna sezona je toplo-hladna, zato si res želim, da uživam v tem, kar delam," je Lanišek strnil misli pred petkovo preizkušnjo.
Od Slovencev sta se nanjo skozi kvalifikacijsko sito prebila še Rok Oblak in Žak Mogel. Nastop na tekmi pa je za rep ujel tudi poljski veteran Kamil Stoch, ki pri 37 letih končuje svojo kariero.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.