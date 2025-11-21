Ogrožen olimpijski nastop Lare Gut-Behrami

Po poročanju švicarskih medijev ni mogoče izključiti natrganih križnih vezi in poškodbe meniskusa, Lara Gut-Behrami, ki je veliki kristalni globus osvojila tudi leta 2016, pa je morda utrpela tudi pretres možganov. "Več informacij bo objavljenih takoj, ko bodo na voljo zdravniški rezultati," so dodali pri švicarski smučarski zvezi.

Tako huda poškodba bi lahko pomenila, da bi morala predčasno končati sezono ter ne bi mogla nastopiti na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo februarja prihodnje leto. Gut-Behrami, ki ima 34 let, se sooča tudi z možnostjo predčasnega konca kariere, saj je nedavno dejala, da bo ta sezona njena zadnja.